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Cari açık yılın en düşük seviyesine geldi

Cari işlemler açığı Temmuz'da 3.86 milyar oldar oldu beklenti 4 milyar dolar gelmesi yönündeydi.

11 Eylül 2012 Salı 10:35
Cari açık yılın en düşük seviyesine geldi

Türkiye ekonomisindeki soğumanın göstergeleri arasında bugün gelen cari açık rakamları da yerini aldı.

Dün beklentilerin altında kalan büyüme rakamları sonrasında Ocak Temmuz döneminde 34.5 milyar dolar oldu bu tarafta beklenti 35 milyar dolar olması yönündeyken Temmuz ayında 3.86 dolarlık cari açık gerçekleşti.

Net hata noksan tarafında ise Temmuz ayında -324 milyon dolar olurken Ocak Temmuz döneminde rakam 3.17 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin cari işlemler açığı Temmuz ayında yıllık olarak 61 milyar 417 milyon dolar olarak gerçekleşti.
  
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bir önceki ayda yıllık cari açık 62 milyar 979 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Böylece 2011 yılı Ekim ayında başlayan düşüş trendi 9.ayda da  devam etti.


Yılın ilk yedi ayında kaydedilen cari işlemler açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 15.724 milyon dolar azalarak 34.462 milyon dolargeriledi. Bu gelişmede dış ticaret açığının 13.547 milyon ABD doları azalarak 40.885 milyon dolar gerilemesi, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 1.216 milyon dolar artarak 9.724 milyon ABD dolarına ulaşması ve gelir dengesinden kaynaklanan net giderlerin de 1.038 milyon dolar azalarak 4.032 milyon dolar gerilemesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki yılın yedi ayına göre 88 milyon dolar tutarında azalarak 11.480 milyon dolar, turizm giderleri de 678 milyon dolar tutarında azalarak 2.252 milyon dolara geriledi.
  
Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın ilk yedi ayına göre 1.071 milyon dolar tutarında azalarak 3.912 milyon dolar geriledi.
  
Yurtdışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın Ocak-Temmuz dönemine göre 568 milyon dolar azalarak 8.878 milyon dolar ulaşırken, yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar 1.210 milyon dolar artarak net 2.660 milyon dolar tutarında gerçekleşti

Yurtdışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında Temmuz ayındaki 726 milyon dolar tutarında alımla birlikte ilk yedi aylık dönemde toplam 1.964 milyon dolar tutarında net alım yaptı.
  
Yurtdışı yerleşikler Temmuz ayındaki 5.151 milyon dolar tutarında devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) alımı ile birlikte yılın ilk yedi aylık döneminde toplam 9.042 milyon dolar tutarında alım oldu.
  
Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar, Temmuz ayındaki 763 milyon dolar tutarındaki ihraçla birlikte ilk yedi ayda 2.263 milyon dolar tutarında net borçlanma oldu.
  
 

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