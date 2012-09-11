Çapkın patlamayla ilgili açıklama yaptı

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Sultangazi Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen saldırının intihar saldırısı olduğunu söyledi. Saldırganın önce bina içine el bombası attığını ardından kendisini patlattığını belirten Çapkın, ilk belirlemelere göre 1 polis memurunun şehit olduğunu ve 4’ü polis, 7 kişinin yaralandığı ifade etti.



İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, bombalı saldırının gerçekleştiği Sultangazi’deki Gazi Polis Merkezi Amirliği’ne gelerek incelemede bulundu. Burada bilgi alan Çapkın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Saldırının intihar saldırısı olduğunu belirten Çapkın, saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda karakolun müracaat bölümünde görevli bir polisin şehit olduğunu ve 4’ü polis memuru 7 kişinin yaralandığını aktaran Çapkın, “Saldırgan vatandaşların girdiği X-Ray kapısının önünde kendisini parçalıyor. Vatandaşlarımız oraya kadar rahatça gelebilir. Oradaki en yakın vatandaşlarımızı karşılayan müracaat bölümünde görevli bir polis memurumuz şehit oldu. Ayrıca karakolun amiri, iki komiser ve bir polisimiz olmak üzere olmak üzere 4 personelimiz de yaralı. Genellikle hafif yaralılar.” diye konuştu.



Aldıkları bilgiye göre karakolun içerisinde 4 vatandaşın da bulunduğunu aktaran Çapkın, ilk belirlemelerine göre 3 vatandaşın da yaralandığını aktardı.



“SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE BELİRLEDİK”



Basın mensuplarının ikinci bir saldırgan olduğuna yönelik iddiaları yöneltmesi üzerine Çapkın, saldırıya ikinci bir kişinin karışmadığını söyledi. Saldırganın önce binanın içine el bombası attığını ardından kendisini patlattığını belirten Çapkın, “Kimliği ile ilgili henüz açıklama yapmak istemiyoruz ama netleştirdik aşağı yukarı. 25 yaşlarında bir erkek.” diye konuştu.



Çapkın, saldırının bölücü terör örgütü mü, yoksa başka bir örgüt mü tarafından yapıldığı yönündeki sorular üzerine Çapkın, “Örgütü ile ilgili şu anda bir şey söylemeyelim.” cevabını verdi.