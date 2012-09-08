Capello’nun Rusya’sı zorlanmadı

İtalyan hoca Fabio Capello'nun çalıştırdığı Rusya milli futbol takımı, 2014 Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Kuzey İrlanda'yı yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

Hızlı oyunu ile rakibine fazla şans tanımayan Rus milliler 30. dakikada Viktor Fayzulin ile öne geçti. İkinci yarının 78. dakikasında kazanılan penaltıyı Roman Şirokov gole çevirerek takımını 2-0 öne geçirdi. Kalan sürede gol sesi çıkmadı ve maçı 2-0 kazan Rusya, 3 puanın sahibi oldu.

Rusya, F Grubu'ndaki ikinci maçını Portekiz ile kendi sahasında 12 Eylül'de oynayacak.





Grupta oynanan diğer maçta ise Portekiz, Lüksemburg'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Portekiz'i galibiyete taşıyan goller C.Ronaldo ve Helder Postiga'dan geldi.