Çapa, yedeklerinden memnun

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, Dersimspor'u 7-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ilk dakikalardan itibaren rakip oyunculara baskı kurduklarını söyledi.





Karşılaşmalarda erken gol bulmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Çapa, ''Rakibimize baskı kurup, hataya zorlayarak pozisyonlar elde etmeyi ve bunları değerlendirmeyi planlamıştık. Bunu da gayet iyi başardık. Bakıldığı zaman daha 15. dakikada istediğimiz skor üstünlüğünü yakalamıştık. Bu açıdan bizim adımıza sevindirici bir maç oldu'' dedi.





Yedek oyuncularının maçta kendilerini ispatladığını belirten Çapa, ''Bugün az oynayan oyuncularımıza şans verdik. Bu oyuncularımız da ne kadar istekli ve arzulu olduklarını bizlere gösterdi. Bu da bizim açımızdan güzel bir gelişme'' ifadelerini kullandı.





''Ligde yolumuza devam edeceğiz''





Geçen yıl kadrolarındaki önemli futbolcuların başka kulüplere transfer olduğunu anımsatan Çapa, bu nedenle yeni bir kadro oluşturduklarını dile getirdi.





Çapa, ligde takımlar arasındaki puan farkının az olduğunu kaydederek, ''Baktığınızda üst ve alt sıralardaki takımlar arasında puan farkının çok olmadığını görüyoruz. O açıdan aldığımız her puanın değeri var. Önümüzdeki hafta oynayacağımız lig maçını kazanarak üstümüzdeki rakiplerle puan farkının daha fazla açılmasını engellemek istiyoruz'' şeklinde konuştu.





Gelecek haftalardan itibaren 3 puan almayı istediklerini vurgulayan Çapa, konuşmasını şöyle tamamladı:





''Bugüne kadar oynadığımız maçlarda sonuç olarak belki Ankaralı futbolseverlerin beklentileri altında kalabiliriz ama şu unutulmamalı ki biz de yeni bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da belli bir süreç gerektiriyor. Çünkü geçen yıllara göre daha az kadro değişimi yaşayan takımlar daha başarılı oluyor. Bu açıdan çok panik yapmadan yolumuza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki maçlarda 3 puan alarak ligde yolumuza devam edeceğiz.''





Dersimspor cephesi





Dersimspor Teknik Direktörü Mehmet Kaplan ise sahaya prestij amacıyla çıktıklarını söyledi.





''Dersimspor'un prestiji açısından çok önemli bir maçtı'' diyen Kaplan, ''Hem takımımızın adını duyurmak hem de taraftarlarımızın bizi görmesi açısından bu maç çok önemliydi'' ifadesini kullandı.





Kaplan, zorlu bir takımla karşılaştıklarını belirterek, şunları söyledi:





''Rakibimizi çok önemseyerek sahaya çıktık ancak ilk 15 dakikada yediğimiz gollerle oyun planımız ister istemez bozuldu. Tabii Gençlerbirliği rakibimiz değil, buraya prestij amaçlı geldik. Takımımızın ne kadar zor şartlarda kaldığını göstermek için buradaydık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum.





Tur atlamak isterdik ama rakibimiz Gençlerbirliği... Bu maç bizim için çok iyi bir deneyim oldu. Oyuncularımızın gelişimine katkı sağlayacaktır.''



