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Çapa, çıtayı yükseltti

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, ligi hem oyun hem de puan olarak geçen sezonun üzerinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

12 Eylül 2012 Çarşamba 20:10
Çapa, çıtayı yükseltti
Gençlerbirliği, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Günü çift idmanla tamamlayan başkent ekibinde menisküs ameliyatı geçiren Oktay çalışmalara katılmazken, ayak bileğinde hafif sakatlığı bulunan Ekigho ise takımdan ayrı çalıştı.
 
Sabah yapılan günün ilk çalışmasında iki guruba ayrılan oyuncular salonda ağırlık ve kondisyon çalışması yaptıktan sonra sahada yaptıkları hafif koşu ile antrenmanı tamamladı. Akşam yapılan çalışmaya ise oyuncular düz koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışma yapan futbolcular, dar alanda pas çalışması ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Başkan İlhan Cavcav da bir süre saha kenarından antrenmanı takip etti.
 
Antrenman öncesi hazırlıklar hakkında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, milli maçlar sonrası tam anlamıyla henüz takım olarak çalışamadıklarını söyledi.
 
Ligde son oynadıkları Orduspor maçının skoruna bakıldığı zaman maç sonunda üzüldüklerini belirten Çapa, "Özellikle ikinci yarı oynadığımız oyun olarak bakıldığında gelecek için umut verici bir görüntü oldu. Milli maçlar arasından sonra artık tekrar lige döndük ama futbolcularımızı daha bugün toparlayabildik. Yurt dışına giden oyuncularımız yeni döndü. Bu nedenle taktik anlamda bugüne kadar fazla bir şey çalışamadık. Yarından itibaren oyun felsefemizi veya Eskişehirspor maçındaki belirleyeceğimiz taktiksel çalışmalarımıza başlayacağız" diye konuştu.
 
Eskişehirspor'un geçen sezon ligi 5. sırada bitiren ve Türkiye Kupası'nda yarı final oynamış iyi bir takım olduğunu kaydeden Çapa, şunları kaydetti: "Ama biz de hedefi olan bir takım olduk. Hem oyun hem de puan olarak ligi, geçtiğimiz sezonun üzerinde ligi bitirmek istiyoruz. İki takım adına da önemli bir karşılaşma olacak. Her zaman söylediğim gibi birlikte hareket edecek olursak iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum."

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