Çantası çok sattı lokantası geliyor

Louis Vuitton'un sahibi olduğu Avustralya merkezli Jones the Grocer, Türkiye'de fırsat arayışına girdi. Singapur'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar 6 farklı ülkede toplam 15 restoranı bulunan lüks restoran markası Jones the Grocer, önümüzdeki aylarda Kuveyt'teki ilk mağazasını açacak.



Kuveyt'in ardından yeni ülkelere açılmak için çalışma başlattıklarını belirten Jones the Grocer Direktörü John Manos, "Türkiye'de de fırsat arayışındayız. Ayrıca Lübnan, Bahreyn ve Suudi Arabistan bizim gelecek planımızın olduğu ülkeler. 12-18 ay arasında projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.





Türkiye'de açacakları şube ile marka ilk kez Avrupa'ya adım atmış olacak.