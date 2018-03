Canlı yayında tüm Türkiye onu dinledi

"Ülkemiz her gün terör olaylarıyla güne başlıyor. Şehit haberleri alıyoruz. Günü öyle yaşıyoruz. Burada şehit olanlara herkesin huzurunda başşağlığı diliyorum. Bugün Metin okatay'ın da ölüm yıl dönmü. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum."



"Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve Alex var. 3A deniyor. Böyle bir formül olmaz. Bunu yazanlar kendilerini Fenerbahçe Kongresi'nin üzerinde görüp bizi beğenmiyorlar. Benle konuşmadan yazılar yazıyorlar. Twitter çıktı güzel oldu. Okumazlar diye herkes bir şeyler yazıyor. Ekonomi sayfalarında getir götür yapanlar büyük adam oldu bizleri karalıyor. Ekonopmik olarak iyi gidiyoruz bizi kötülüyorlar. Türkiye'de sabah kalktığında neşeli olma şansınız yok. Hep karalama."



"PATRON AYKUT KOCAMAN'DIR"



"Fenerbahçe sadece bir spor takımı değildir. 10 yılda bunu oturttuğumuzu düşünüyorum. Yine de getirip her şeti futbol takımına bağlıyorlar. Alex'i 4 yıl önce taraftar yuhaladı. O da üzgündü, gitmek istiyordu. Ben 'tamam' deseydim gidecekti. O zaman bunlar olur muydu? Bir hiyerarşi sistemi var. Futbol hayatlarının sonunda gelen isimlerde bu egolar öne çıkabiliyor. Alex bu takımın değeridir. Dost diye atılan bir tweet sorun çıkarır. Ben de kızıyorum. Arkadaşımı kızıyorum, kardeşime kızıyorum. Ben de bunu twitter'a yazsam gazetelerde yer kalmaz. Bu takımın patronu Aykut Kocaman'dır. Her yetkiyi vermişiz. İstediklerini transfer etmeye çalışıyoruz. Malesef rahat bırakmıyorlar."



"Oyuncu ile hoca arasında problem yaratıyorlar. Bu çok önemli bir şey değil. Hocasıyla oturup konuşuyorlar. Bir maç oynamadı diye kavga ortamı yaratmak ayıp oluyor. Alex bu takımın oyuncusudur. Otururuz, konuşuruz. Sözleşme uzatırız, uzatmayız. Yarın gidiyor, öbür gün gidiyor. Sürekli bir şeyler yazılıyor. Kafa karıştırmaya çalışıyorlar."



"ALEX EFSANE DEĞİL"



"Televizyonlarda Alex oynamalı diyorlar. Mesela Oğuz. Oğuz darılmaz diye isim veriyorum. Ortega'yı sen oynatmadın. Oturduk üçümüz oynatıcak mısın diye konuştuk, Ortega'ya 'Seni oynatıcam' dedi, oynatmadı ve o hafta Ortega gitti. Alex iyi oyuncu, kaptanımız, iyi oyuncu. Efsane değil, efsane başka bir şey. Öyle efsane olunmaz."



"Ben Metris'teyken geldiler. Heykel yapma niyetimiz var dediler. Ben de 'yapın' dedim. Taraftar yapar, biz bir şey diyemeyiz. Alex'in heykelinin dikilmesinin bana ne zararı var. İşim yoksa ben de katılırım. İşim varsa gitmem. Bu ülkede bir tek Atatürk'ün heykelini dikerim ve gider gerekeni yaparım. 14 senede şahsım adına bir şey yaptırmadım. Taraftar her şeyi yapar, saygı gösteririm. Müsaitsem giderim, değilsem kendimi ayarlayıp organize etmem"



"F.BAHÇE AVRUPA'YI DÜŞÜNMÜYORMUŞ! YALAN..."



"İnsanlar üzgün zamanlarda dostlarına bir şey yazabilir. Bunu alıp kullananlarda suç var. Kullanmıyorum ama kullansam siz de bana bir şey yazabilirsiniz. Bunu çekip haber yapmak büyütmek ayıp. Aykut Kocaman, Alex'e 'Bana yardım edeceksin' diyor. Belki gelecekte antrenör olur. Fenerbahçe Avrupa'yı düşünmüyormuş. Bunu yazanlar yalan söylüyor. Ben böyle şeyler demem."



"Sadece 3 yıl şampiyon olacağız dedim. Birinci yıl Trabzonspor'a son maçta kaybettik. 15 tane top kaleye girmedi. İkinci sene şampiyon olduk. Üçüncü sene iyi bir kadro kurmuşken, başımıza olaylar geldi ve dağıldık. Dağılmamız rağmen birlik beraberlik içinde 29 yıl alamadığımız Türkiye Kupası'nı aldık ve yarım puanla ligi ikinci bitirdik. Bunları 3 yılda yapmak bence başarıdır. Şampiyonluk hedefi koymadan şampiyon olamazsınız. Avrupa şampiyonluğu hedefi koysam benimle dalga geçecekler. Bu hedefi koymazsak da şampiyon olamayız. Bir hedef koyamazsak, vizyonumzu eksiktir. Bana bunu demeye çalışıyorlar. Ekonomi sayfalarının kapısında bekçi olanlar beni eleştiriyor. Zamanı gelince daha net konuşucam."



"MEIRELES ELMA - ARMUT DEĞİL Kİ..."



"Aykut Kocaman transferleri kendisi yaptı. Kuyt'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Mehmet Topal milli oyuncu, Valencia'dan alındı. Egemen milli oyuncu Beşiktaş'tan alındı. hasan Ali milli oyuncu. Krasic'i söylemeye gerek yok. Meireles, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'nin oyuncusu. Vizyonları yok diyorlar. Fenerbahçe'den 11 ismin 9'u milli oyuncu. Spartak Moskova'ya elenebiliriz."



"Meireles elma, armut değil ki hemen gelsin. Roberto Carlos'u almak için 2 yıl uğraştık. Buraya gelmek için birkaç oyuncuyu aradı, gelme paranı alamazsın dediler. Bir menajer ünlü para almak için transferin önünü kesti. Ali Yıldırım devreye girince, Türk menajerlerle olayı çözdü. Herkes kolay sanıyor. Aziz Yıldırım'dan önce hangi yıldızlar geliyordu? Hagi bitti diye Türkiye'ye getirdiler. Sadece Alex ve Cristian milli oyuncu değil. Ne vizyonundan bahsediyorlar? Her türlü hedefi koymuşuz. Bilmeden karalıyorlar."



"ABDULLAH AVCI İLE SELÇUK OLAYI ÇOK BÜYÜDÜ"



"2001'den sonra 11 senede Avrupa'da en başarılı takım kim? Fenerbahçe'den başka bir takım yok. 'Basın olarak neden başarılı olamıyoruz?' diye sorsak, dedikodulara geçicez. Bir maç mağlubuz herkes aşağılara çekiyor, bir maç kazanıyoruz herkes yukarı çekiyor. Abdullah Avcı ile Selçuk'un olayını bu kadar büyütmeye ne gerek var?"



"Sabah akşam kavga ediyoruz. Gazeteler rayting için bunları yapıyor. O kadar önemli boyuta geliyor ki, yarın Allah korusun bir maç kaybetsek Badullah Avcı'nın kovulmasını isteyecekler. O zaman yabancı geliyor, milyon euro tazminatlar alıyor. 'Selçuk bu takımda oynamalı deseler' tamam ama bahaneler sıralayınca olmuyor, olay farklı yere kayıyor."



"SORUNU BASIN YARATIYOR!"



"Alex ile Aykut arasındaki sorunu siz yaratıyorsunuz. Aile içinde olan, aile içinde kalır. Siz NTV'de kavga etmiyor musunuz? Siz Fenerbahçe için burada kavga ettiniz? Ben biliyorum ama içeride hallettiniz. Arkadaşına attığı tweet ve SMS'ten dolayı olay buralara geldi. Güntekin sen bile söylerken, ağzının ucuyla söylüyorsun. Bunu bu kadar büyütmeyin. Alex efsane değil derken; her şeye sizin efsane dediğiniz için o kelimeleri kullandım. Attığı gollerden dolayı ona efsane diyebiliriz."



"Türkiye'de efsane olayı abartılıyor. Sadece Alex için demiyorum. Bazı isimleri onure etmek için efsane dersiniz. Aziz Yıldırım efsane başkan. Aziz Yıldırım ne yapmış? Sadece görevimi yaptım. Kimse kulüplerin üzerine geçemez, geçersek kulüpler yok olur. Aykut-Alex kavgalarını bıraksınlar. Abdullah Avcı-Selçuk kavgalarını geçelim. 'Bu kavgaları bırakın, işinize bakın' diyelim. Dostlarımıza duygularımızı paylaşamazsak çatlarız. Alex de duygularını paylaşacak. Bunları abartırsak olmaz."



"Aykut Kocaman ile konuştum. Alex'ten faydalanacak. Kendine yarar sağlayacak ismi kenara atabilir mi? Kendisini zor durumda bırakacak operasyon yapar mı, yapmaz. Bazen yanlış kararlar da alabilirsiniz. Bu kadar büyütmenin anlamı yok. Yetki verilen birine yetkisini kullanması için yardım edeceksiniz. Alex iyi oynarsa sözleşmesi uzayabilir. Ne olup, ne olmayacağı belli olmaz.



"O GÜN ORADA DOĞAÇLAMA TEZAHÜRAT YOKTU"



"Organize vardı, bunu gördüm ve anons yaptım. 1990'dan bu yana kulübün içindeyim. Nerede ne olduğunu anlayabilen insanım. 1. dakikada herkes aynı şeyi söylüyorsa bir organize vardır. Duyum almadım ama anladım. 1-0'dan sonra takım düştü. Aykut Hoca üzüldü. Oyuncular değersiz olduklarını düşünüp üzüldü. 1-0'dan sonra Gaziantep bizim yarı sahamızda oyun oynadı. Kötü tepki aşağılara düşürür, iyi tepki bizi olumlu yönde etkiler. Fenerbahçe tarihini bilmeyecek kadar aptal bir adam mıyım? 3 Temmuz'a darbe vuran Manisa maçındaki bayanlar ve çocuklardır. Ben bu kadar aptal mıyım, bunları bilmiyor muyum? Rica ederim diyorum, azarladı diyorlar. Benim konuşma tarzım bu. Dünya'da görülmemiş, ilk defa siz görmüş olun. Bir de bize uysunlar. Gerekirse yine uyarırım."

"Sayın Uğur Dündar da dinlemeden heralde 'azarladı' dedi. Ben azarlamadım tam tersi rica ettim. Lig TV'de ben 60 yaşına geldim, benden yaşlı olanların elini öperim dedim. Demeyebilirdim. Neden dediğime dikkat çekerim. İnsanlar o gün orada doğaçlama tezahüratta bulunmadı. Organize vardı orada Rıdvan. Manisa maçını izledim, sarı diyorlar, lacivert diyemiyorlar, anons yapamıyorlar. Bunlar biliyorum. Ben oraya gelen kadın ve çocuk taraftarların hepsine teşekkür ediyorum. Farklı bir şey düşünsem o an söylerdim. Rica ettim, yüzümün rengi değişmiş olabilir. Sürekli gerginiz, şu anda gerginim. Gergin olmadığımız an yok ki. Taraftarın kadın ve erkeği olmaz. Erkekler de olsa aynı şeyi yapardım. Bana 'sen git, yuh' dediler. O zaman da aynı şeyleri yaptım, kalktım Alex'i alkışladım."



"AMATÖR SPORLARA DEVLETİN DESTEĞİ YOK"



"Fenerbahçe olmazsa Türkiye'de bir şeyler eksiktir. İslam Çupi de bunu söylemiş. Bir yere gideriz, küfür ederiz yollarlar. Fenerbahçe olimpiyatlara 18 sporcu göndermiş. Fenerbahçe buna mecbur mu? Ben bütün her şeyi getirdim buraya. Bize kimse bunları amatöre alın, biz de siz bu katkıları yapacağız demedi. Kulüp futboldan gelen gelirleri buraya harcadı. Artık böyle bir şey yapamıyorsunuz. Fenerbahçe geçen sene yaşadıklarına rağmen amatöre katkı yaptı. Nevin Yanıt Avrupa Şampiyonu olduğu için 34 altın alıyor devletten. Bu da 24 milyara denk geliyor. Devletin amatör şubeler üzerinde desteği yok. Fenerbahçe gibi atletizm pisti olan boks alanı olan var mı? "



"Nimet Karakuş Gençler Dünya İkincisi oldu. Kulüp devletten 10 altın alabiliyor. 6 milyara denk geliyor. Gamze Bulut'tan Fenerbahçe'ye 176 altın geldi yani 110 bin TL. Misyon tamam ama bir karşılığı olmalı. Kamuoyu taktir ediyor ama açığı nereden kapatacağız? Yelken, masa tenisi, boks, atletizm, voleybolda, basketbolda bir çok isim olimpiyatlara gitti. Bunun karşılığında Fenerbahçe ne aldı? 1998-2010 bütçesine bakarsak 256 milyon dolar amatöre harcanmış. Gelirimiz 155 milyon dolar. Ben başkan olduğum süreçte 100 milyon dolar karşılıksız amatöre giden para var. Bunları futboldan ayırdık."



"FENERBAHÇE TÜRKİYE'DİR DİYORUZ..."



"Atletizm şubesine son 5 yılda 12 trilyon verilmiş. Yatırım yaptık ama 10 trilyon eksideyiz. Devletin hiçbir katkısı yok. Yelken şubesinde 3 milyon dolara yakın açığımız var. Bunları Fenerbahçe'nin Türk sporuna ne gibi katkısı var, bilinsin diye anlatıyorum. Fenerbahçe Türkiye'dir diyoruz, bu anlaşılsın diye açıklıyorum. Voleybolda Fenerbahçe çığır açtı. Bizim arkamızdan Eczacıbaşı ve Vakıfbank geldi. Mahmut Uslu, Murat Özaydınlı ve ben bir maça gittik. Karşı tribünde az taraftar, 100 kişi var. Karşılıklı tezahürat yapıyoruz. Şimdi salonlara sığmayacak kişi var. Masa tenisinde Avrupa'da şampiyon olduk. Türkiye'de kimse önemsemiyor. Çinli sporcular var ama Fenerbahçe ve Türkler diyorlar, Çinli demiyorlar."



"Almanya'da Hitler mezarından kalksa bu nasıl milli takım derler? Futbolda alt yapıdan gelen bir iki oyuncumuz var. masa tenisinde 2 trilyon açığımız var. Basketbol bayan 26 trilyon açığımız var. Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk bankaya olan borçlarının karşılığı budur. Stadı yaptık, Bolu'da 26 milyona tesis yaptık. Ankara'da kendi arazimizde tesis yaptık. Daha bir sürü kendimiz tesisler yaptık. Basket salonunu Ülker ile yaptık. Bir ricam olacak, o tesise bundan sonra Fenerbahçe Ülker Arena derseniz seviniriz. O tesisin tapusu Fenerbahçe'de. Murat Ülker'e de katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Vizyonumuz yok ama her branşta şampiyon çıkartıyoruz."



"TOPRAK BİZİMDİR, BETON DEVLETİNDİR"



"Aziz Yıldırım bunları anlattı da ne istiyor? Devletten yardım ve destek istiyor. Amatör şubelerin kalkınması için pilot bölgelerin seçilmesi lazım. Burada kayak yap, burada güreş yap. Biz profesyonel kulüplere de ödeyecekleri masrafları da belgeleyerek vergiden düşsünler. Ben de böylece amatör şubelere daha çok yardım edeyim. Türkiye'ye olimpiyatlarda daha çok madalay getirelim. Yarın Fenerbahçe de bu işten vazgeçer. Çünkü ortada açık var. Futboldan gelen artık sadece futbol gidiyor. Ya da çok ciddi sponsorlar bulacaksınız. 100 milyon dolar diliyorum Güntekin Bey. Siz bana kamuoyu tarafından alkışlanıyorsunuz diyorsunuz. Fenerbahçe Stadı, Fenerbahçe'nin kendi malı. Rahmetli Saracoğlu yanlış söylemiyim 1 lira karşılığında bu stadı Fenerbahçe'ye vermiş. Toprak bizimdir, beton devletindir. O stadı tamamen Fenerbahçe yaptı. Beden Terbiyesi'nde kiralık gibi gözüküyoruz. Olayları başka yerlere çekiyorlar. Biz sadece Topuz Yaylası için biraz maddi destek aldık. "



"BİZ ŞİKEDEN DEĞİL, SİLAHLI ÖRGÜTTEN DİNLENDİK"



"Ben aslında süreçle ilgili konuşmak isterim. Çünkü mahkemede kısıtlı konuştum. Her söylediğimiz kamuoyuna aksetmedi. Yargıtay'da devam eden dava olduğu için hukukçular fazla yorum yapma, bekleyelim diyor. Tabii bir gün konuşacağız bunları. Yaşadığımız süreç sadece Fenerbahçe'nin yaşadığı bir süreç değil. Türkiye'nin yaşadığı bir süreç Açıkçası bunların yaşanmasının Türkiye adına bir şans olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'den başka kimse bu olayların altından kalkamazdı. Başında Türkiye olan her kara saygılı olacağımı söyledim. Yargı kararını tartışmadan bazı şeyler söylemek istiyorum."

"Biz şikeden dinlenmedik. Biz silahlı örgütten dinlendik. Ben ve Mahmut Özgener. Eğer siz 25 milyon taraftarı olan bir başkanı, her gün ortada olan bir insanı silahlı örgütten dinliyorsanız bence yanlış vardır. Devlet ne yaptığımı biliyordu. Neden silahlı örgütten dinleme kararı aldılar? Bu karar alınmadan kimler silahlı örgütten dinleniyordu? Olgun Peker. Ben nasıl suçsuzsam, onun da suçsuz olduğunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ı davaya monte edebilmek için onu da ortaya koydular. Türkiye'de her gün olaydan dinlenen şeylerden bizi dinlediler. Evimde 4 tane silah vardı ruhsatlı. Evimi aramadılar. Kapıdan gittim."



"İBRAHİM AKIN'A 100 BİN EURO VERDİ DEDİLER..."



"Medyada bazı kişilere bir şey verilerek bir takım şeyler yaratıldı. Ben kaçacakmışım. Benim mezarım burada. 3 Temmuz'da Şekip Bey bir şeyler duymuş, bana anlattı. Çok şey biliyorum. Şimdi bir şeyler anlatırım bu operasyonları yapanlar üzülür. Zamanı gelince belgelerle görüntülerle anlatacağım. Metris'e giderken, 6222'nin bilmem kaçıncı maddesinde şike suçunda yazıyordu. Halbuki ben örgütten yargılanıyordum. Baktılar olmadı değişiklik yaptılar. Şike olmadı, silahlı örgüte de sokamıyorlar, silah yok, bu sefer örgüt liderliği haksız kazanç dediler. Sonra benim bu örgüt ileride cebir ve şiddet yapabilir dediler. Varsayımla İbrahim Akın'a 100 bin euro verdi dediler. Ben verdiysem ya kendi hesabımdan ya da kulüp hesabımdan verdim."



"Hesaplarım incelendi, hiçbir şey çıkmadı kanunsuz. Kulübün hesapları incelendi, orada da aleyhimize bir şey yok. Kenan bey'e kişisel bir borç verdim. Aslında bunlar biri daha önce dinliyorlardı. 23 diye tarih atıyorlar 25'ine atıp veriyorlar. Demek sonrada alıp düzeltiyorlar."



"Şike parası verecek olsam, TFF Başkanı'na ben Kenan Bey'e gerekeni yaptım mı derim? 6222 sayılı kanunla ilgili şiddet ve düzensizlikle ilgili kısmı o zaman ki sayın bakanla konuştuk. Şike ve teşvik kanunuyla ilgi bir çalışma içinde bulunmadım. Bu kanun için yazılan bir kitap var, okunursa bu kanun nasıl çıktı görülür."



"TÜM DAVA AZİZ YILDIRIM İÇİN BİR ŞEY BULMAK"



"Fenerbahçe'yi bunlarla suçluyorsanız, diğerleri Herhangi bir kulüple ilgili şikayette bulunuyorsunuz gereğini yapmıyorlar. Bu bir şike davası değildir. Sonudna göreceğiz. Diyelim ben Eskişehir'e para verdim. Bülent Uygun'a diyorki Fenerbahçe'ye şöyle şöyle oyna. Şöyle şöyle oynarsan yenersin. isim vermeyeceğim. Maç bitiyor yeniyoruz, Bülent'i araıp senin 5 numaran maçı saatı. Seneye Fenerbahçe'ye gidecek diyor. Madem şike davası bunu diyen adamı alacaksın, sorgulayacaksın. Bunları alın konuşun dedik. Bir tanesi 50 milyar verdik diyor. Çağır, sor araştır. Aziz Yıldırım'ı sadece şuçlamak istiyorsan bu olur, başkası olmaz. Sen İbrahim Akın'a Fenerbahçe para verdin diyorsun, çağır bunu sor. Tüm dava Aziz Yıldırım için bir şey bulmak."

"Çağırdıklarına Aziz Yıldırım ile ilgili bilgi ver çık git dediler. Temizlenmeyse herkesi çağırın. Ben şike ilgili duyum almadım diye savcıya ifade veriyorlar, 3 ay sona ben neler biliyorum diye yazı yazıyorlar. Sivas'a para gitti diyorlar. Emniyet Müdürü, vali herkes ifade veriyor, doğruları anlatıyorlar. 50 bin euro bagajdayken uyuyabilir misiniz? 50 bin euroyu eve getirsem, yastığın altına koyar bakarım sürekli yerindemi diye, arabada mı bırakacağım? Şu dosyada ne varsa sorumlusu benim. Benim için insalar hapiste yattı. Her şeyin sorumlusu benim."



"ŞİKE PARASI VERDİĞİM ADAMI KULÜBE ALIR MIYIM?"



"Ben bu işleri yapsaydım iki kez direkten dönmezdim. İki kez şampiyonluk kaçırdık. İnsanlar ağladı, üzüldü. Ben bir şeyler yapsaydım, o şampiyonlukları hallederim. 90 bin verdiğiniz oyuncuyu şikeden transfer edeceksiniz, o sizi satmaz mı? Ankaragücü'nden kaleci Serkan var. O şike yapsa kaleye koyar mıyız? Sezer var, tertemiz çocuk."



"Şike parası verdiğim adamı kulübe alır mıyım? Sen şüpheye düşersin acaba bir şey yaptı mı diye? 19 maç şikke yaptık diye açıklamalarda bulundular. Sonunda 7 maç çıktı. Yalnız biz değil, Beşiktaş, Sivasspor ve Trabzonspor da işin içinde var. Hakim istiyor, savcı istemiyor. Yargıtay kararından sonra görürüz. Bu şike davası değil. Ben örgüt üyesi olmam, olamam. Trabzonspor ile berabere kaldık, stat yandı. Saha içinde, saha dışında bir tane Fenerbahçeli oynamayın, yenilin dedi mi? Trabzonspor ile ilgili tapeleri işleme koysunlar görün bakalım neler olacak? Sivas'a gece 8.30'da balık gidiyor? Mehmet Yıldız duyum aldım diyor. Bizim için böyle bir şey var mı? Varsayımla bu dava olmaz. Böyle bir kulübü bunlarla lekelendirmeyin. Bunu yapanlar da yaptıranlar da sanıyorum şu an üzülüyordur diye düşünüyorum. Mehmet Berk iki tane çok önemli konu söyledi. Biz bu davanın 2-3 ayda unutulacağını sanıyorduk dedi. Bu vahim bir olaydır. Bunu diyorsanız vahim şeyler var. Nasıl bir güç bunu yaptı olayına girersek televiyon kapanır. Görevden alınmadan çıkıp her şeyi açıklayacaktınız. "



"RESMİMİ ÇEKEN ÇOCUĞA: 'BU RESİM BİRYERDE ÇIKMASIN' DEDİM"



"Son seçimleri ben olmasam yapamayacaklardı. Ankaraspor Başkanı Melih Bey ile diğer kulüp başkanları birbirine girdi. Herkes ana avrat küfür ediyordu. 29 Haziran'ı unutmasınlar. Bana biz yapamıyoruz, sen yap dediler. Aramız olmamasına rağmen Melih Bey ile konuştuk. Mutfakta Mehmet Ali Bey de geldi ve onları anlaştırdım. Dövüş olacak anlaşın, bize yakışmayacak yoksa dedim. Türk futbolu o gün seçim yapamıyordu. Hiçbir şekilde TFF'nin yaptığı seçimlerde çok büyük etken olmama rağmen, kimseyi önermedim. Kimseyi bir yere atayın demedim. Ben başkanları tanırım. MHK Başkanı ile sadece bir kez konuştum."



"Her şeyi söylediler, hakemleri atamamla ilgili. Cüneyt Çakır'ı atayın demişim. 5. seviye hekem mi olsun? Gaziantep maçında Hüseyin Göçek iki penaltımızı vermedi. Tribünler aşağı inmiyor muydu_ ananos yaptım, insaları tuttum ben ceza yedim. Bursa maçını hallediceksem, içeride 0-0 berabere kaldık. Neden halledemedik? Rakiplere oynanan oyunla, bize oynanan aynı mıydı? Herkes biliyor konuşmuyor. Resmimi çeken çocuğa bu resmim çıkmasın bir yerlerde dedim. O çocuk bana Fenerbahçeliyim, çıkmaz dedi. O fotoğrafı basan ödül aldı. O gazeteci ile polis arasında nasıl bir ilişki var? Polise bunu kim yaptırdı? Bunları yaptıranlar bana başka isimler hakkında bilgi, belge veriyor. Böyle şike davası olmaz, beni konuşturmasınlar. O gazete mensuplarını sokmuyorum. Daha ileri gideceğim evet. Kimlerin ne resimleri var. Olabilir insandır. 3 tane avukatım, savcının 'Fenerbahçe şampiyon olmasaydı, bu operasyonu yapmayacaktık' sözünü duydu. Muhaberiler yalan yazıyor. "



"AZİZ YILDIRIM TOPUK YAYLASI'NA NEDEN GİTTİ?"



"Gazeteciler de bizi mahkemeye versin. Dediğin gazeteye gitsinler, beni içeri alırlar mı? UEFA, TSYD'yi tanımaz, kulüpleri tanır. TSYD bir dernektir, kulüplerle irtibatı yoktur. Sizin bir kulüp derneğinden farkınız yok. Aramızda bir fark yok ama siz kendinizi bizden üstün görüyorsunuz. Siz her şeyi yapmakta serbestsiniz ama biz yaptık mı özgürlüğümüzü alıyorsunuz. Benim resmim çocuklarım için şereftir, namustur. TSYD işlevini yerine getirsin, etik olun desin öyle gelsin. Bir kademe daha ileri gideceğim. Bütün akreditasyonları ben yapacağım. Ne kadar emekli gazeteci varsa, basın tribününde. Göreve gelen yok. Bunlara düzen getireceğim."



"Ben Topuk Yaylası'na İzzet Bey'in oğlunun sünneti için gittim. Zaten bir gün önceden gidip kalacaktım. Sünnet çıkınca erkenden gitmedim. Beni davet etti. Telefon edip 'Gelmem yanlış olabilir' dedi. Yarım saat gittim, merhabalaştım. Ben vebalı değilim. Bütün bakanlara sesleniyorum, iftira atanları mahkemeye veriyorum, onlar da versinler. Herkesle görüşürüm. Hakimle, savcıyla gidip görüşüyorlar. Ben kimseyle kapalı kapılar arkasında görüşmem. Ayıp bunlar. Türkiye'de spor bitti, bunları konuşuyorlar. Şansal Büyüka bana yazı yazdı, 3-4 sene önce havuz rakamıyla ilgili. Fenerbahçe yarın kalkıp ben bu rakamı istiyorum derse, o Anadolu kulüpleri bu rakamları alamaz."



"LİGTV YAYINLARI VERMİYOR, SPOR PROGRAMLARINDA DEDİKODU DÖNÜYOR"



"3 dakikalık yayınlar için de konuşacağım. Oradaki amaç bunu iki kurumun alması ve diğer yerlere de dağıtmasıydı. Lig TV yayını kadar 3 dakikalık görüntüler de var. O görüntüler yayınlanacak. Yayınlanmazsa bize zararlar var. Çünkü oturup dedikodu yapıyorlar. Kendi görevleri olmayan şeyler yapıyorlar. Türk sporu geriye gitti. Türkiye'ye artık büyük oyuncu getirme şansı kalkıyor. Bütün gelirler sadece futbola harcanağı için kalkıyor. İyi oyuncular Türkiye'ye gelmeyecek çünkü para yok."



"Abdullah Avcı'yı ikinci maçında idam ettik. Şampiyona bitsin, kurun tezgahı idam edin. Daha ikinci maç, seyirci taraftar o şekilde hazırlandı. Taraftarlara rica ediyorum gerçekleri görsünler. Ben Lig TV'yi ve siz buradasınız diye değil, NTV'yi seyrediyorum. Tepkilerimizi koyalım. Gazeteler için de aynı şey geçerli. Facebooklar, twitterlar da çıktı. Doğpru yazmazsanız her şey geriye gidecek. Bu haber niye diyorsunuz, yalan satıyor diyorlar. Görev bunları satın alanlara, seyredenler düşüyor. Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Türk sporunun içinde yer alan herkes bunu yapmalı. Bunları yaparsak daha mutlu olacağız.



"BU İŞLER NARGİLE İÇMEYE BENZEMİYOR"



"Yalan bir haber insanları mutsuz ediyor. Yönetici zaten yalansada, doğruysa da sıkıntılı. Bunları Hep beraber düzeltmeliyiz. İlhan Ekşioğlu ve Şekip Bey ile aramda problem olmadığını söyliyim. Bir yazarın sözünü de söylemeden geçemeyeceğim, 'Kendisinde ispat külfeti görmeyenlerin işleyeceği en büyük günah iddiadır. Kendileri kimlerle buluşuyor, nerelere gidiyor onları açıklasınlar. Bu işler nargile içmeye benzemiyor."



"Şükrü Saraçoğlu ismini indirmedim, indirmeyeceğim de. Her şey para değildir. Orası vefa yeridir. Kulüpteki kurumsal yapıda değişiklikler yapacağız. Benim başka iki büyük projem var. Hepsini tam anlatmayacağım. Öncelikle Türk sporunda toplumsal barışın sağlanması gerekir. TFF ile kulüpler bir araya gelerek bu barışı sağlamak adına neler yapmalı? Bunlar oturulup konuşulmalı. Bunu TFF mi yapar, kulüpler mi yapar, kim yapar bilemem."



"ERMAN TOROĞLU İÇİN BİR ŞEY YAPTIRMADIM"



"Galatasaray ile Trabzonpor ile 3 Temmuz'dan önce kavga mı ediyorduk. Hep berabere geziyorduk. Rahmetli Özhan Canaydın, Süleyman Seba ve ben buluşur yemek yerdik. Yetkimi ben onlara verirdim, onlar bana yetkilerini verirdi. Bu operasyona kadar Sadri Şener ile bir şeyimiz mi vardı? Kulüpler Birliği için en iyi çalışan Aziz Yıldırım, daha iyisini bulamayız diyordu? Ben herkesle oturup yemek yemem. Zamanım yok. Alaattin Metin ve Şansal Bey dışında yemek yediğimi insan var mı? Rıdvan kulübün içinden biri gibi. Sayın Ferit Şahenk bana yakın, dostuz. Ferit Bey'e telefon açıp, bunu beğenmedik, atın dedik mi? Atın kötü kelime oldu. Şikayet ettik mi? Kimseye patronlar seviyesinde bir şey yapmadık."



"Erman Toroğlu için de bir şey yapmadım. Ertan Bey'e Toroğlu zarar veriyor dedim. Çıkıyor, anasına küfür edilen bir için ordan olmaz burdan olur, yeni evlenen biri için akşam bilmem ne. Topluma ters konuşuyor. Yeni başladığında gayet iyiydi. Erman Toroğlu'nun Mahmut Özgener ile 5 sayfalık konuşması var. Açın bunu okuyun. Medya Fenerbahçeli değil, geçmişte de değil. Fenerbahçe Başkanı bilgi veriyor diye Galatasaraylı olan da Fenerbahçe yazıyormuş. Artık vermiyorum. Fenerbahçe'yi sadece Fenerbahçeliler yönetir. TSYD'yi kaldırdım. İyi oyuncu alıyoruz, yeniliyoruz iyi oyuncuyu kaybediyorsun. Dört büyük için bu böyleydi. Bunu değiştirdik, kötü adam oldum. Topuk Yaylası'nı yaptık. Şimdi Beşiktaş gidiyor. Fikret Bey'i aradım, konuştuk. Teşvik ediyoruz. Yurt dışından takımları getirteceğiz. Beşiktaş ile Fenerbahçe iki de Avrupa takımı. Maçlarımızı yapacağız. Seneye Avrupa'dan çok takım gelecek. Galatasaray, Arena'yı yaptı. Yani devlet yaptı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu karşı çıktı mı? Biz destekleriz dedik ama yani karşılığı bekliyoruz. Bu işlerde kıskanma yok. Her şey Türkiye için yapılıyor. Devlet bir gün hepsine el koydum derse, kim ne diye bilir? Her şey bu ülke için."



MEHMET ALİ AYDINLAR'A KIRGIN MI?



"Ben başkanlığı bırakmam. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçeli kolay kolay pes etmez. Kurtuluş Savaşı'nda bu ülke için mücadele etmiş bir takımız. Kolay kolay pes tmeyiz. Başkan olurum ve ya olmam gerekeni yaparım. Tekrar söylüyorum böyle şike olmaz. 3 tane oyuncu var ortada. Bunları her takıma mı monte ettik? UEFA belgeleri geri gönderdi acaba yanlış tercüme mi var diye. Hep varsayım."



"Mehmet Ali Aydınlar'ın iyi Fenerbahçeli olduğunu siz söylüyorsunuz, ben söylemiyorum. Ben dışarıda olsam, içeride olanlar hakkında asla yorum yapmaz, gider ziyaret ederdim. Hastaneye geldiği zaman 'bu bir operasyondur, sakın tuzağa düşme, Fenerbahçe ile ilgili bir şey yok' dedim. Bu süreç devam etti. Bizim yöneticilerle konuştular. Arada sıra bana geldi. Avukatı Şekip Bey'in ortağıdır. Her şeyi anlattım, burda bir şey yok, burda bir şey yok. Yargılama başlamasına kısa bir süre kala 'Yargılama başlayınca kimin ne olduğunu göreceğiz' dedi. Bunu düşmanın söylemez. Allah rahmet eğlesin, çocuğu vefat etti gerekenleri yaptık. Bunlar anlatılmaz ama içimde ukte oldu. Ali Koç ile özel helikopterle geldik, gerekeni yaptık. Tuttuk voleybol takımını kendisine verdik. Kimse karışmayacak dedik. Devre arasında problemler çıkmış. Antrenörü yanlış seçmişler. Tüm sporcuları çağırdım, yetkililer çağırdım, kendisi gelmedi. Bu kulüpte gruplaşma olamaz dedik, toparladık, antrenör ile yolları ayırdık. Belçika'dan kendisi antrenör getirdi. Oranın başkanı gibi kendisi çalıştı, kimseyi karıştırmadık. O zannediyor ki başarıları Mehmet Ali Aydınlar başarıları yapıyor. Bu sene de şampiyon olacağız. O her şeyi kendisi yaptı zannediyor. Kendisine bütün yetkileri ben verdim. Bir gün kıskanmadım. Kupayı ona kaldırttım. Ben ceza evindeyken göreceğiz falan demeler. Savcı ne diyorsa ona inandı."

"Nihat Bey yorgunum dedi, haklı. Biz onunla kardeş gibiyiz. Bizler artık belirli yaşlara gelmiş insanlarız. Bir tek ben hariç herkes işi gücü var ama profesyonelce çalıştık. Ali Bey'in ailesi var. Arada geliyor. Cihan Bey kendisi ayrıldı. Hatır için her şeyi yaptılar. Ama sonunda kendi işleri var. Hepsine teşekkür ediyorum."



BİR BÜYÜK PROJE İDDAA



"Galatasaray ile olanlara burada girersem program bitmez. Onlara kırgın olsam ne olur. Beni camiam ilgilendirir. Fenerbahçe kaybederse benim yüzümden ama kazanırsa Fenerbahçe'nin büyüklüğündendir."



"Benim havuzla ilgili dediklerimi yanlış anladınız. Bu havuz sistemini bu noktaya kim getirdi? Aziz Yıldırım getirdi. Bizde bir sıkıntı varsa bu havuzun dışında kalmamız gerekir. Kulüplerin söylemesi gerekeni ben diyorum. Yargıtay'daki dava sonuçlandığın biz lekesizsek, biz yeniden katılırız. Benim söylediğim bu. Bunun şartı ne? Bütün kulüpler konuşmalarında bize sallamayacak. Bu yargı bozulursa, yeniden yargılanırsak diye bunları söyledik. Bunları Halil Bey'e anlattık. Aynı suçlamalar devam edecekse, biz çıkmak için gerekeni yapacağız dedik. Ben kirliysem ve bundan para kazanılıyorsa burada bir yanlışlık var dedim. İleride paylaşımla lgili gerekeni söyleyeceğim. Havuz sisteminde önünzü kesik. 43 milyondan fazla alamıyorsunuz. Reklam paylarını attıramıyorsunuz."



"İddaa'ya bakıyorsunuz bütün kulüpler eşit alıyor. Oradan da bir arttırım yapamıyorsunuz. Bilet fiyatlarıyla ilgili Türkiye'de şartlar belli. Fenerbahçe'nin 231 milyon olan bütçesini fazla yükseltme şansı yok. Fenerbahçe'nin 300 milyonun üzerine çıkması lazım ki Avrupa'da bir şeyler olsun. Bunları aşmamız lazım. Bunları aşmak için yen projeler üretmek lazım. Bunlardan bir tanesi İddaa. Türkiye'de oynana İddaa'nın yüzde 93'ü yurt dışı takımlarına Bu yüzde 7'nin yüzde 0,4'ü Fenerbahçe'ye. Gelen bütün para diğer takımlara da verilsin diyoruz. Fenerbahçe isim hakkından dolayı aslında 25 trilyon alması lazım. Belki de bu daha yüksek rakamlara gelecek."



"GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR YERE GİDEBİLMELİ"



"Hiçbir antrenör gittikten sonra başkan bana bunu yaptı, bunu söyledi ondan ayrıldım dedi mi? Ben yine söylerim, Güntekin Bey'i oynatmıyor musun? Oynatmıyorsa sorumlusu o. Ben öyle diyorsam, antrenör de oynatmıyorsa o adam kişiliksizdir. Aykut Kocaman'a kimse bunu niye oynatmadın diye sormaz, sormamıştır da. Adama söyledin, söyledin ev bıraktı gitti. Ne yapacağız? Bunlar çocukça şeyler. Ortega öyle gitti. Fenerbahçe'nin rahat bırakılması lazım. Fenerbahçe bu sene iyi bir kadro kurdu. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde belli bir noktaya gidebilmeli. Bir yerde okudum Marsilya zor takım demişiz, UEFA'da nasıl gidecekmişiz? Avrupa'da artık her takım zor. Portekiz-Azerbaycan maçını izledim. Baya zorladılar ve baya iyi oynadılar."



"Fenerium'dan bahsediyim sonra Abdullah Bey kızar. 50'ye yakın mağaza açtık. Ciromuz 59 trilyon. 7 ayda 39 trilyonluk gelirimiz var. Önümüzdeki yıl 100 trilyon ciromuz var dedi. Ondan sonra halka açalım dedi. Kartal Yuvası ve Galatasaray Store ile Fenerium'un birleşmesi olmaz. Fenercell var, taraftar kart var. Fenerbahçe'nin Sportif A.Ş. olarak piyasa değeri 665 milyon 745 bin dolar. Bu piyasa değeri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan daha fazla. Bu krizlerden önce 1,5 milyar dolara çıkmıştık. Üç kulübü topluyorsunuz Fenerbahçe'nin değeri onlardan daha fazla."



"HEDEF; 1 MİLYAR DOLAR NAKİT"



"İki projede çalışmalar devam ediyor. Bir tanesi taraftarlarla ilgili. Kimse Türk sporu için fedakarlık yapmadı. Bunların anlaşılması gerekir. Yoksa bi kendi fedakarlıklarımızdan vazgeçip büyümek için bir şeyler yapacağız. En büyük hedef kulübe 1 milyon üye yapmak. Bu biraz zor. Buradaki amaç sivil toplum örgütü olan Fenerbahçe'nin daha büyük hale gelmesi. Kongrede bunu öneriye sunacağım. Gelecek parayı iyi kullanmak. Faiziyle 70-80 milyon dolarlık rakamla amatöre katkı yapacağız. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. 5 yıl içinde bu rakamlara ulaşabiliriz. 1 milyar dolar bankada nakiti olan Fenerbahçe'yi yaratmak istiyoruz. Anne karnındaki çocukların bile Fenerbahçe üyesi olması için gerekeni yapacağız. Böylece yeni doağnları bile Fenerbahçeli yapacağız."



"İkinci plana geçelim. Şu an ön anlaşmayı imzaladık. Daha fazla açıklama yapmayacağım. Fenerbahçe'ye yılda 200-300 milyon dolarlık bir gelir gelecek. 1 ay içerisinde gerekli açıklamayı yapabiliriz diye düşünüyorum. Gerekli olan hazırlıklar yapıldı. Bilgisayarlı hazırlıklar kuruldu."



"ARTIK TEMİZLENME ZAMANI"



"Her Fenerbahçeli'nin gönlünde başkan olmak yatar. Buna kararı kongre verir. Benim 1 oyum var ve gider oyumu atarım."

"Sayın Rıdvan Dilmen, senin benim kalbimde başka bir yerin vardır. Bir sorun varsa seni çağırırım 'Bak Rado böyle böyle bir şey var' derdim. Bütün dertleri Fenerbahçe'nin birlik ve beraberlğini bozmak. Artık temizlenme zamanı. Artık spor konuşulmalı. Rıdvancım sen hiç alınma, sorun varsa yüzüne söyleriz. Ali Yıldırım'ın kime ne dediğini biliyorum. Yakında bazı kişilerle ilgili de açıklamalar yapıcam."



"Başka soru yok mu? Twitter'a bakın, en zorları sorun. Beşiktaş bu davada yok mu? Sivas, Eskişehir? Galatasaray da var. Bu bir şike davası değil. Bunu herkes anlamalı. 1 kişiyi rakipten alıp, şike mi yapılır? 8 dakikalık oynayan adamla, yedek adamla mı şike yapıcaz? Sivas kalecisinin yediği golü Lyon kalecisi bizim maçta yedi Bunu gösterdik. 22 yaşında bir adam geleceğini satar mı? Bir poşetin resmini çekmişler, efendim bu para? Türk polisi bu halde mi? Türk polisi kül yutmaz diyorlar. Daha fazla konuşamıyorum."



"ARTIK HERKESİ MAHKEMEYE VERECEĞİZ"



"Tarla konusunda beraat ettik. hem savcı hem hakim bey ifadelerimizi kabul etti. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum. Siz sormadınız ben söyliyim. Şekip Bey'in gizli tanık olduğu söylentiler çok ayıp. Fenerbahçe yöneticisi gizli tanık olmaz. Gizli tanık olan ceza almaz. Mahkemeye gizli tanıkları getirmediler. İki tane gizli tanık var, ikisi de gelmedi. Fenerbahçeli yöneticisi bu şekilde gizli tanık olmaz, olamaz. Gizli tanık olman için bir şeyleri yapman, o işlerin içinde olmak lazım. Bunu yapmak için bir takım şeyler olmalı ama yok. Bir daha söylüyorum; biz şike yapmadık."



"Kafanızdan geçeni şike diye yorumlayamazsınız. Kanunu iyi okumalısınız. Şekip Bey ile ilgili herkes insaflı olsun. İnsanların aileleri var, çocukları var. Biz sokak insaları değiliz, biz sokaktan gelmedik. Herkes dikkatli olsun. Ben 60 yaşındayım, öbür arkadaşlar 40-45 yaşında. Ailelerimiz var, sokağa çıkıyoruz. Eminsen çık her şeyiyle kanıtla. Bir tanesini mahkemeye verdik. Dedik bu twitter senin mi? Bunları sen mi yazdın. Yarın twitter'dan yazacaklar. Herkesi mahkmeye vereceğiz."



"MİLLİ TAKIMDA BİLE ŞİKE VAR DİYORLAR"



"Üzüntüler yaşadık. Kalkıp iftira atanların, benimle ilgili söylemlerin dinlemesiyle bana yakıştırılanların olmadığını gördük. Bir tane kendi işimle ilgili bir şey var mı? Bir tane ihale almış mıyım? Devleti soymuş muyum? Devlet büyüklerine bir şey demiş miyim? Levent Kızıl ile konuşmalarımız var. O bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Yolsuzluk, operasyon yapmış mıyım? Benim pozisyonumda olan bir insanda saydıklarım olmaz mıydı? Olurdu ama bende yok. Ben hiçbir hata yapmadım. Milli Takım'da şike var diyorlar. Ama hep olay biziz."

"İlk başkan olduğumda bana gelip bir eski bir Galatasaraylı gazeteci sorular sordu, biz de şampiyon olacağız dedik. Ama bizimkiler tecrübeli dedi. Nasıl tecrübeli dedik? Bizimkiler onu bunu yapıyor dedi. Bütün medyada herkes kendini temiz yaptı. Eski gazeteciler 'bunlar teşvik primi veriyor, siz vermiyor musunuz' derdi. Lig şaibeli dediler, Bursa şampiyon olunca sustular."



"AVRUPA'DAN GELEN HAKEMLERE HEDİYE ALINIYOR"



"Biz 2006'da 'Hakeme söyle doğru idare etsin' diye rica etsin dedik. Bu şike mi, değil mi? Denizlispor maçı kurallara göre oynanmadı. 16 dakika uzatma vardı. Gidecektin soyunma odasına, maç oynanmayacaktı. Avrupa maçlarında Şenes Erzik'e git gördün dedik. Bir şey mi dedik? Sadece onu görünce adil olsun diye. Hakemler bir şey mi yaptı bunun karşılığında? Avrupa'dan gelen basketbol hakemleri Kapalı Çarşı'ya gidiyor. Hepsine hediyeler alıyorlar. Alıştırmışlar, ben mi alıştırdım. Bu iddia değil, ben söylüyorum. Yapmayan varsa ben söyliyim kim yapıyor. Bu şike mi? Adama hediyeler alıyorsun, mağlup oluyorsun gidiyor. Biz kaç kere mağlup olduk böyle. Bunu zaten federasyon idare ediyor. Bochum dosyası vardı, ne oldu? Böyle şike davası olmaz. Bak açık ve net söylüyorum. Yargıtay olmasada daha çok şey söylerim."



"BİZ, TEMİZİZ DİYENLER KADAR TEMİZİZ..."



"3 Temmuz'dan bu yana Yönetim Kurulu'nda benimle birlikte çalışan ve ayrılan arkadaşlara hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Unuttuğum varsa özür diliyorum. Yeni gelen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Aykut Kocaman ve ekibine, bütün sporculara da tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum. 2800 kişilik olan Fenerbahçe ailesine, bütün emekçilere şahsım ev arkadaşlarım adıan teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin büyük taraftarına teşekkür ediyorum."



"İyi ki Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe için canımı veririm diye sözüm var. Bu söz benim tutumumu göstyeriyor. Benim bir şeyden beklentim yok. Hayatım boyunca Manisa maçında tribünleri dolduran kadınlarımızı, kızlarımızı sonraki maçlarda stada gelenleri hiçbir zman unutmayacağım. Tekrar tekrar Fenerbahçeli olmaktan gurur duyduğumu söyliyim. Bu davanın ne olduğunu sonunda göreceğiz. Lütfen kamuoyu biraz spora dönsün. Hepimiz spordan zevk alalım. Hesaplaşmalar varsa, o hesaplaşmaları ayrı şekilde yaparız. Bizler de bu işi yaparsak altından kimse kalkamaz. Aklı selim olarak yapacakları programlara ve yazacak şeylere dikkat etsinler. Onlara da başarılar diliyorum. 2020 Olimpiyarları'nın inşallah Türkiye alır. Futbolda Avrupa Şampiyonası'nı inşallah Türkiye alır. Şunu da kimse unutmasın; Biz temiziz diyenler kadar temiziz..."