Canlı yayın sonrası çatışmaya gitti

Demircan'a konuşan iki muhalif, sınır kapısının ne kadar önemli olduğunu, ellerinde “normal” silah bulunduğunu ve "Allahın izniyle" Suriye ordusu tanklarının giremeyeceğini anlattılar.



Canlı yayında yapılan röportajda muhaliflerden biri, "Şimdi 10 dakika sonra arkadaşı ben göndereceğim, çatışmaya gidecek o yüzden zamanınızı da almayacağız inşallah" dedi.