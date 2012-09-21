Demircan'a konuşan iki muhalif, sınır kapısının ne kadar önemli olduğunu, ellerinde “normal” silah bulunduğunu ve "Allahın izniyle" Suriye ordusu tanklarının giremeyeceğini anlattılar.
Canlı yayında yapılan röportajda muhaliflerden biri, "Şimdi 10 dakika sonra arkadaşı ben göndereceğim, çatışmaya gidecek o yüzden zamanınızı da almayacağız inşallah" dedi.
Canlı yayın sonrası çatışmaya gitti
CNN Türk muhabiri Hatice Demircan, Şanlıurfa’nın Akçakale sınırında Suriye ordusuyla çatışan iki muhalifi ekrana çıkarttı.
21 Eylül 2012 Cuma 13:09
Demircan'a konuşan iki muhalif, sınır kapısının ne kadar önemli olduğunu, ellerinde “normal” silah bulunduğunu ve "Allahın izniyle" Suriye ordusu tanklarının giremeyeceğini anlattılar.