Canlı bomba DHKC'li çıktı

Sultangazi'de Gazi Polis Merkezi'ne girerek üzerindeki bombayı patlatan canlı bombanın, Çorum Alaca nüfusuna kayıtlı İbrahim Çuhadar (39) olduğu öğrenildi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre yasa dışı sol bir örgüte üye olan Çuhadar'ın daha önce yasadışı gösterilere katılmak suçundan 8 ay cezaevinde kaldığı belirtildi.



SALDIRIYI DHKC ÜSTLENDİ



Sultangazi'de Gazi Polis Merkezi'nde meydana gelen patlamayı yasadışı DHKC örgütü üslendi.



CANLI BOMBANIN AİLESİ ANKARA'DA



Ankara’nın Mamak ilçesinde oturan aile bireyleri basın mensuplarına olayla ilgili açıklama yapmak istemezlerken, İbrahim Çuhadar’ın ne yaptığından ise haberlerinin olmadığını öne sürdüler.



Basına tepki gösteren Çuhadar ailesi, gazetecilerin ise çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Çuhadar’ın babasının olayla ilgili olarak bilgisinin alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenilirken, aile ise İbrahim Çuhadar’ın cenazesini alıp almayacağı yönünde henüz bir açıklama yapmadı.