Canlı bombada kanser hastası iddiası

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda neredeyse küçük bir cephanelik ele geçirildi.

Son bir yıldaki mühimmatın miktarı terör örgütlerinin metropollerde özellikle sivillere yönelik ciddi eylemler planladıklarını da ortaya koydu.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, bu mühimmatlar Gaziantep'teki gibi kanlı saldırı planlarını ortaya koyarken MİT, Terör Şube ve İstihbarat Şube'nin operasyonları bu kanlı planları önledi.

Özellikle DHKP-C, PKK ve MLKP terör örgütlerinin ciddi eylem hazırlığında olduğu MİT ve emniyet istihbaratının takibi altındaydı.

Türkiye'nin Suriye politikası nedeniyle tüm hücrelerini uyandıran DHKP-C'nin, eylem değişikliğine gidip canlı bombalı saldırılar yapacağı da kamuoyuna duyurulmuştu.

DHKP-C'nin suikast saldırılarını ve kanlı eylemlerini daha önce örgütün özel suikast birimi olan Silahlı Propaganda Birlikleri (SPB) militanları yaparken son dönemde en küçük hücrelere bile kanlı eylem talimatının verildiği tespit edildi.

Yaklaşık bir ay önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldıracak olan iki teröristin üzerinden çıkan 150 mermi teröristlerin herhangi bir çatışma çıkması durumunda ölünceye kadar çatışacaklarını teyit etti.

Örgütün, Sultangazi'deki son saldırısını yapan terörist önce el bombası kullanmış ardından da kendini patlatmıştı. DHKP-C'lilerin önceki saldırılarında kaçarken son dönemde ölümlü eylemler planladığı tespit edildi.

KANSER HASTASI MİLİTANLAR ÖZELLİKLE SEÇİLİYOR

Örgüt yönetiminin 'vur kaç taktiği' yerine 'ölünceye kadar çatışma' talimatı verdiği öğrenildi.

Ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgütün eylemlerde özellikle hayattan bir beklentisi kalmamış sabıkalı veya kanser hastası olan militanların canlı bomba yapılmasını istediği iddia ediliyor.