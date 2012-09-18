Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Canlı bombada kanser hastası iddiası

DHKP-C'nin kanlı eylemler için hayattan bir beklentisi kalmamış sabıkalı veya kanser hastası olan militanları özellikle seçtiği iddia edildi.

18 Eylül 2012 Salı 09:34
Canlı bombada kanser hastası iddiası

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda neredeyse küçük bir cephanelik ele geçirildi.

Son bir yıldaki mühimmatın miktarı terör örgütlerinin metropollerde özellikle sivillere yönelik ciddi eylemler planladıklarını da ortaya koydu.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, bu mühimmatlar Gaziantep'teki gibi kanlı saldırı planlarını ortaya koyarken MİT, Terör Şube ve İstihbarat Şube'nin operasyonları bu kanlı planları önledi.

Özellikle DHKP-C, PKK ve MLKP terör örgütlerinin ciddi eylem hazırlığında olduğu MİT ve emniyet istihbaratının takibi altındaydı.

Türkiye'nin Suriye politikası nedeniyle tüm hücrelerini uyandıran DHKP-C'nin, eylem değişikliğine gidip canlı bombalı saldırılar yapacağı da kamuoyuna duyurulmuştu.

DHKP-C'nin suikast saldırılarını ve kanlı eylemlerini daha önce örgütün özel suikast birimi olan Silahlı Propaganda Birlikleri (SPB) militanları yaparken son dönemde en küçük hücrelere bile kanlı eylem talimatının verildiği tespit edildi.

Yaklaşık bir ay önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldıracak olan iki teröristin üzerinden çıkan 150 mermi teröristlerin herhangi bir çatışma çıkması durumunda ölünceye kadar çatışacaklarını teyit etti.

Örgütün, Sultangazi'deki son saldırısını yapan terörist önce el bombası kullanmış ardından da kendini patlatmıştı. DHKP-C'lilerin önceki saldırılarında kaçarken son dönemde ölümlü eylemler planladığı tespit edildi.

KANSER HASTASI MİLİTANLAR ÖZELLİKLE SEÇİLİYOR

Örgüt yönetiminin 'vur kaç taktiği' yerine 'ölünceye kadar çatışma' talimatı verdiği öğrenildi. 

Ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgütün eylemlerde özellikle hayattan bir beklentisi kalmamış sabıkalı veya kanser hastası olan militanların canlı bomba yapılmasını istediği iddia ediliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim