Çankırıspor, Sarıyer’den puan koparma peşinde

Çankırıspor Teknik Direktörü Hakan Yılmaz, hafta sonu oynayacakları Sarıyer karşılaşmasından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.





Hakan Yılmaz, yaptığı açıklamada, İstanbul'da oynayacakları Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, rakiplerinin lige kötü başlamış olmasına rağmen grubun iyi takımlarından biri olduğunu ifade etti.





Bu yıl grubun önceki senelere göre daha zor olduğunu vurgulayan Yılmaz, ''Sarıyer karşılaşmasından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz'' dedi.





Yılmaz, İstanbul'daki Çankırılıların, takımı maçlarda yalnız bırakmadıklarını hatırlatarak, bu desteğin Sarıyer maçında artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.





Yılmaz, Onur ve Eşref'in sakatlıklarının devam ettiğini belirtti.