Çankırı deplasmandan mutlu dönüyor

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Çankırıspor'un teknik direktörü Hakan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu İstanbul'da oynadıkları Pendikspor karşılaşmasını 1-0 kazandıklarını hatırlatarak, galibiyetin takımda olumlu bir etki oluşturacağını söyledi.





Genç bir takım olduklarını ifade eden Yılmaz, ''Lige 3 puanla başlamak oyuncularımın motivasyonu açısından çok önemliydi. Galibiyet, hem şehrimizde hem de İstanbul'da bizi destekleyen taraftarımızın sinerjisini artıracaktır'' diye konuştu.





Kırmızı grubun geçen yıla göre daha güçlü ekiplerden oluştuğunu belirten Yılmaz, bu galibiyetin avantajından faydalanmaları için evlerinde oynayacakları Kahramanmaraşspor maçını kazanmaları gerektiğini söyledi.





Hakan Yılmaz, Pendikspor maçının ilk yarısında ortaya koydukları tempoyu maçın geneline yaymaları gerektiğinin altını çizerek, ''Takım olarak geçen sezon olduğu gibi, günden güne oyunumuzu geliştireceğiz. Bu konuda oyuncularıma güvenim tam. Sabır gösterdikçe çok daha dirençli bir takım olacağız'' dedi.



