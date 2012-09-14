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Çankırı'da faciaya ramak kaldı

Çankırı’nın Korgun ilçesine bağlı İldız mevkiinde, yük treni ile bir yolcu treni çarpıştı. Kazada, 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

14 Eylül 2012 Cuma 11:10
Çankırı'da faciaya ramak kaldı

Çarpışmanın etkisiyle yan yatan yolcu treninin altında kalan işçilerden İhsan Özdemir hayatını kaybederken, 10 işçi yaralandı. Çankırı Valisi Vahdettin Özcan, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaralı işçiler olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden İhsan Özdemir’in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TCDD'DEN KAZA AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinde Çankırı'da 1 yol bakım işçisinin hayatını kaybettiği ve 10 işçinin yaralandığı kazaya ilgili Çankırı Cumhuriyet Savcılığı'nın inceleme başlattığını bildirdi.

TCDD'den, Çankırı'da 1 tren işçisinin hayatını kaybettiği ve 10 işçinin yaralandığı kazaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bugün saat 08.45'te Çankırı Ildızım İstasyonu girişinde, Karabük yönüne gidecek olan iş otosunun, karşı yönden gelerek Çankırı'ya gidecek olan tek lokomotifin yoluna girdiğine dikkat çekilerek, ilk belirlemelere göre yol bakım otosunda bulunan İhsan Özdemir adlı yol bakım işçisinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 10 işçinin ise yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların olay yerine gönderilen ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındığı bildirilen açıklamaya göre, olaydan hemen sonra TCDD Kaza Araştırma ve Soruşturma Ekibi olay yerine intikal etti. Olayla ilgili Çankırı Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattığı kazaya ilişkin, ilk belirlemelere göre otonun istasyonda tek lokomotifi beklemesi gerekirken, beklemeden yola çıktığı tespit edildi.

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