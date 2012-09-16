Çankaya deplasmanda güldü

Hentbol Bayanlar Süper Ligi'nde Çankaya Belediyesi ANKA, Yenimahalle Belediye Spor'u 41-32 mağlup etti. Çankaya Belediyesi, mücadelenin ilk yarısını 17-16 yenik kapattı.
Yenimahalle Belediye Spor: 32 - Çankaya Belediyesi ANKA: 41
Salon: THF Spor Kompleksi
Hakemler: Özgür Benli, Ufuk Tontu
Yenimahalle Belediye Spor: Nur Elif, (Funda Uçar), Nergiz 2, Gözde 1, Esra Gündar 6, Gülay 4, Elif Sıla 3, Funda Karabay 1, Beyza İrem 3, Anastasia 12, Özge, Nazlı, Nazlıcan, Elif Esin, Kübra
Çankaya Belediyesi ANKA: Derya, (Berna), (Gülsüm), Tuğçe 2, Ceren 1, Jale 7, Selma 8, Funda 1, Sinem 6, Duygu 5, Gülsün 5, Marta 6, Donka, Berin, Beste
İlk Yarı: 17-16 (Yenimahalle Belediyesi lehine)
İki Dakika Cezası: Nergiz(2), Beyza (Yenimahalle Belediyesi), Funda Duygu, Donka (Çankaya Belediyesi ANKA)