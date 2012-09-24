Seher Toprak olay yerinde yaşamını yitirirken, eşinin ölümüne tanık olan 56 yaşındaki Yusuf Toprak, "Canımın içi kalk artık, çocuklarımız bizi bekliyor" diyerek ağladı. Jandarma, kazanın ardından otomobiliyle kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza, Mudanya ilçesi Çağrışan köyü girişinde meydana geldi. Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde oturan Seher Toprak, dün akşam saatlerinde eşi Yusuf Toprak'ın bekçi olarak çalıştığı inşaata gitti.

Buradan birlikte ayrılan 4 çocuk sahibi çift, otobüse binmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aşırı hızlı olduğu iddia edilen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, eşinin hemen önünde yürüyen Seher Toprak’a çarptı. Yolun ortasına savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise otomobil ile kaçtı.





"CANIMIN İÇİ KALK"

32 yıllık eşi gözlerinin önünde otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren Yusuf Toprak, sinir krizi geçirdi. Kendini yerlere atan Yusuf Toprak, "Allahım ne olur bu rüya olsun. Canımın içi kalk artık, çocuklarımız bizi bekliyor. Ben şimdi ne yapacağım" diyerek gözyaşı döktü. Acılı eş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Seher Toprak'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlayan jandarma, gri renkli otomobilin kırılan aynasından sürücüye ulaşmaya çalışıyor.

DHA