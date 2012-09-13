Canik, can yakacak

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin (TKBL) yeni ekiplerinden Canik Belediyespor'un Kadın Basketbol Takımı basın sözcüsü Selçuk Kemeröz, yaptığı açıklamada, Canik Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın, Çankaya Üniversitesi'nin ligden çekilmesi nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından TKBL'ye davet edildiğini anımsattı.





Takımın, yerli transfer döneminin bitimine 1 hafta kala lige davet edildiğini belirten Kemeröz, bu 1 hafta içinde ligin en iyi kadrosunu oluşturduklarını savundu.





Yabancı transferde Kayseri KASKİ'de oynayan Doneeka Hodges ile anlaştıklarını ifade eden Kemeröz, şöyle konuştu:





''Geçen yıl İtalya'da sayı kraliçesi olan Tanja Cirov ile de anlaşma sağladık. Ayrıca, geçen yıl Euroleague (Kadınlar) finalinde oynayan iki Amerikalı basketbolcuyla prensip anlaşmasına vardık. Küçük pürüzler var, onları da gidererek kamuoyuna açıklayacağız. Bu iki basketbolcuyu da transfer ettiğimiz zaman bu yıl ilk defa katıldığımız lige hazır olacağız. Çok güçlü bir takım oluşturduk, ligde çok can yakacağız.''





Kemeröz, ligde kalıcı ve hedefleri bulunan bir takım olmak istediklerini kaydetti.











