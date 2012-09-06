Cani anneden şok eden itiraf!

Emniyet Terörle Mücadele ekiplerinin DHKP-C örgütüne yönelik operasyonları kapsamında Küçükçekmece'deki bir markete baskın düzenlendi. Çok sayıda patlayıcı madde ve silah bulunan marketin sahibi Fahri G. gözaltına alındı. Fahri G. silahları mahalleden tanıdığı Latif M.'nin bıraktığını söyledi. Latif M. de gözaltına alındı. Şüpheli ile ilgili araştırma sırasında polis ilginç bir bağlantıyı yakaladı. Latif B.'nin Ataşehir'de geçtiğimiz hafta karnındaki bebeği öldüren Handan Ece B.'nin sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

SEVGİLİM İSTEMEDİ

Akşam'ın haberine göre; Polisin ifadesine başvurduğu Handan Ece B.'nin ifadesi kan dondurdu: Latif M. ile yaşadığımız ilişki sonucu hamile kaldım. Çocuğu doğurmak istiyordum. Evlenmek istedim. Latif 'Çocuğu aldır' diyerek ortadan kayboldu. Bunalıma girdim. Ailemle yaşadığım eve gelirken yolda bir silah buldum. Eve geldim, kimse yoktu. Silahın çalışıp çalışmadığını kontrol için yatağa bir el ateş ettim. Silah çalışıyordu. Daha sonra namluyu karnıma doğrulttum ve ateş ettim. Silahı da pencereden dışarı attım. Beni hamile bıraktığı için Latif M.'den şikayetçiyim' dedi. Handan Ece B. verdiği ifadenin ardından Emniyet'ten ayrıldı.