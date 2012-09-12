Caner Fenerbahçe'yi UEFA'lık yaptı

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birliği tarafından Finansal Fair-Play uygulamasına aykırı davrandığı için gelirleri dondurulan 23 Avrupa kulübünden biri olan sarı-lacivertli ekibin Caner Erkin’in transferinden doğan borç nedeniyle listeye dahil edildiği ortaya çıktı.

Milli oyuncuyu 2010 yılında Rusya’nın CSKA Moskova takımından transfer eden Fenerbahçe’nin ödemekle yükümlü olduğu son taksidini öngörülen sürenin bitiminde yatırdığı, ancak bu ödemenin UEFA kayıtlarına geçmediği bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Abdullah Kiğılı, UEFA’nın yaklaşık 1.5 ay önce konuyla ilgili bir yazı gönderdiğini, kendilerinin de ödemenin son günü parayı Rus kulübünün hesabına yatırdıklarını belirterek, “Bu yazıdan sonra ödemeyi yaptık ve UEFA’ya da bildirdik. Sanırım kayıtlara işlenmediği için bizi de o listeye eklemişler. Fenerbahçe’nin şu an itibarıyla hiçbir futbolcuya tek kuruş ödenmemiş borcu yoktur. Taraftarımız rahat olsun. UEFA’nın istediği gibi bilgilerimiz güncellendiğinde o listede olmadığımızı herkes görecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milliyet