Çanakkale'de okul müdürünün öğrenciyi taciz ettiği iddiası

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir lisede kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Geyikli beldesinde bir lisede müdürlük yapan İ.K. hakkında kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verildi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İ.K. açığa alındı, iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan İ.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



