Çanakkale'de Kız Öğrenciye Taciz İddiası

Çanakkale'nin Ezine ilçesine Geyikli Beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, kız öğrencisini taciz ettiği iddia edilen okul müdürü tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tacizle suçlanan Okul Müdürünü açığa aldı. Okula soruşturma için müfettiş gönderdi.