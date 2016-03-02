Çanakkale'de 'deniz patlıcanı' operasyonu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kaçak olarak avlandığı belirlenen 500 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda durdurdukları bir araçta Baklaburnu mevkisinde yasa dışı yollardan avlanmış deniz patlıcanları buldu.

Söz konusu 500 kilogram deniz patlıcanı, İlçe, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Araçtaki iki kişiye ise 2 bin 226 lira idari para cezası uygulandı.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda avlanması yasak olan bu canlıların, yurt dışında kozmetik ve ilaç sanayinde kullanıldığı öğrenildi.

Yılbaşından bu yana Gelibolu'da yaklaşık 2 ton deniz patlıcanı ele geçirildiği, 8 kişiye 14 bin 469 lira idari para cezası verildiği belirtildi.