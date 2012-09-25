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Çanakkale’de bir devir sona erdi

Çanakkale Dardanelspor'da 21 sene boyunca başkanlık yapan Niyazi Önen, görevini devretti.

25 Eylül 2012 Salı 23:40
Çanakkale’de bir devir sona erdi
Spor Toto 3.Lig'de mücadele ettiği 1991 yılında kapanma noktasına gelen ve anahtarları dönemin valisi Muzaffer Ecemiş'e teslim edilen Çanakkalespor'a sahip çıkan, kırmızı-beyazlı kulübü Dardanelspor adıyla şirketleştirip Süper Lig'e kadar taşıyan Niyazi Önen, 21 yıl sonra koltuktan indi.
 
Niyazi Önen, bu sezon 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden kulübün olağan genel kurulunda başkanlık görevini gazeteci ve ekonomist Osman Saffet Arolat'a devretti.
 
Türk futboluna aralarında Selçuk İnan, Mehmet Topal, Gökhan Zan, Okan Koç, Tolga Seyhan, Mehmet Yılmaz, Fevzi Elmas'ın da bulunduğu sayısız yıldızı armağan eden Dardanelspor'da başkanlığı bırakırken bir veda konuşması yapan Niyazi Önen, ''21 yıl içinde kulübe 90 milyon lira para aktardım. Bu kente ise bir dönem Süper Lig heyecanı yaşattım. Türk futboluna sayısız yıldız futbolcu kazandırdım. Yeni yapılandırma sürecinde artık kulüp başkanlığından çekilerek yönetimi daha kurumsal bir yapı ve dinamizmdeki yeni yönetimlere devretme kararı aldık. Bu süreçte başkanlık görevini yıllardır bizi yalnız bırakmayan, her türlü sevinç ve üzüntüde yanımızda olan gazeteci Osman Saffet Arolat'a devretmenin sevincini ve memnuniyetini yaşıyorum. Bundan böyle kulübün sportif yönetim kurulu üyesi olarak göreve devam edeceğim'' dedi.
 
Çanakkale Dardanelspor'da yeni yönetim iki farklı şekilde yapılandırıldı. Kulübün ticari ve hukuki açıdan yetkili yönetim kuruluna Osman Saffet Arolat, Erden Mısırlı, Kenan Mortan ve Suat Durak seçilirken, sportif yönetim kurulu üyeliklerine şu isimler getirildi:
 
Ahmet Tehçi, Ali Akol, Aşkın Değirmenci, Barış Harbi, Bülent Büberci, Bülent Şarlan, Celal Karakaş, Cengiz Demirel, Çağdaş Ergün, Engin Coşkun, Erdal Gezen, Erman Büyükgaga, Ertuğrul Sürgit, Fahri Coşkun, Fahri Temiz, Gökhan Bayram, Hakan Çetin, Hasan Yürükçü, Hayrettin Çetinkaya, İbrahim Ejder, İsmail Öztürk, İsmet Güneşhan, Kemal Güneşhan, Kemal Yüksel, Kenan Mortan, Mehmet Murat Öktem, Mehmet Yıldız, Niyazi Önen, Orçun Oktay, Öznur Doğangün, Timur Ay, Vedat Sezer ve Zekeriya Parlak.


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