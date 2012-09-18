Çanakkale Biga'da dere taştı

Biga Kaymakamı Fatih Genel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başlayan ve hızını artıran yağmur nedeniyle Sinekçi köyünün içinden geçen derenin taştığını söyledi.

Dere yatağına yakın bölgedeki evde yaşayan Tülay Türe'nin (40) hayvanlarını kontrol etmek için bahçeye çıktığında sel sularına kapılarak kaybolduğunu belirten Genel, Koruoba köyünde oturan Fatma Metin'in de sel sularına kapıldığını belirtti.



Büyük tehlike atlattık

Genel, yağışın Koruoba, Güvemalan, Sinekçi, Pekmezli ve Hacıpehlivan köylerinde etkili olduğunu söyledi.

Köylerde büyük hasar olduğunu dile getiren Genel, ''Hayvanlar sel nedeniyle telef oldu. 1 saatte metrekareye 110 kilogram yağış düşmüş. Sel nedeniyle çok sayıda traktör, tarım aracı ile otomobiller zarar görmüş durumda. Büyük bir tehlike atlattık '' dedi.

Bursa-Çanakkale yolu ulaşıma açıldı

Sel sularının oluşturduğu riskin ortadan kalkmasının ardından trafiğe kapanan Bursa-Çanakkale kara yolunda ulaşım da öğleden sonra normale döndü.

Dursunbey'de etkili yağış

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bir dershane yurdunun istinat duvarı yıkıldı, bazı dükkanları su bastı.