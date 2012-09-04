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Çamlıca camisi için 47 başvuru

Çamlıca Tepesi’ne inşa edilmesi planlanan cami için açılan proje yarışmasına 47 mimar başvurdu. Cami projesine imza atacak mimar, 10 Eylül’den sonra açıklanacak.

04 Eylül 2012 Salı 15:00
Çamlıca camisi için 47 başvuru

Çamlıca Tepesi'ne bağışlarla yapılacak caminin projesi için Türkiye'nin değişik yerlerinden 47 mimar başvurdu.

İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Vahap Kanıtoğlu, proje yarışmasının duyurusunu 23 Temmuz'da yaptıklarını ve projelerin teslim süresinin dün sona erdiğini hatırlatarak, 47 proje çalışmasının kendilerine ulaştığını açıkladı.

Kanıtoğlu, ''92 kişi dosya satın almıştı. 47 tanesi yarışmaya katılmak için proje gönderdi. Seçici kurul, projeleri değerlendirecek. Sonuçları 10 Eylül'den sonra basın toplantısıyla açıklayacağız'' dedi.

Kanıtoğlu, cami için iş adamı ve vatandaşların bağış yapmaya devam ettiğini belirterek, İstanbul dışından da çok sayıda kişinin bağışta bulunduğunu söyledi.

OSMANLI-TÜRK MİMARİ ÜSLUBU

Cami projesi için alanlarında uzman seçici kurul üyelerinden oluşan yarışmada birinciye 300 bin lira, ikinciye 150 bin lira, üçüncüye 75 bin lira, 5 kişiye de 25 bin liralık mansiyon ödülü verilecek.

Osmanlı-Türk mimari üslubunu yansıtacak cami; Üsküdar Çamlıca mevkisinde 57 bin 511 metrekarelik alan üzerinde, ibadet ile birlikte eğitim ve sosyal kültürel ihtiyaçların karşılanması hedefi doğrultusunda inşa edilecek. Cemaat kapasitesi avlu dahil 30 bin kişi olarak tasarlanacak cami, yaklaşık 15 bin metrekarelik alan üzerine oturtulacak.

Eğitim ihtiyacının karşılanmasına yönelik 50'şer kişilik 10 derslik, sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 750 kişilik konferans salonu, 250 kişilik toplantı salonu, kütüphane, sergi salonu ile birlikte tasarımın gerektirdiği mekanlar ile bin kişilik otopark düzenlenecek. Gasilhane ve yemekhaneyle birlikte diğer teknik alanlar da cami bünyesinde oluşturulacak.

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