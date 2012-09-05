Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Çalışmak için en iyi firmalar!

En yüksek maaaşı kim veriyor? Esnek çalışma hangi şirkette?

05 Eylül 2012 Çarşamba 14:20
Çalışmak için en iyi firmalar!

Amerika'da faaliyet gösteren danışmanlık firmaları Millennial Branding ve Payscale'in araştırmasına göre ülkede 30 yaş altındaki gençlere en iyi maaşı öneren şirket Microsoft oldu. En esnek çalışma takvimi sıralamasında Motorola ilk sırayı aldı. Dünyanın en değerli şirketi Apple ise yıllık 42 bin 400 dolar maaşla birçok Amerikalı şirketin gerisinde yer alarak 94. oldu.
Amerika'da yüzde 8,2 olan işsizlik oranı, ülkedeki genç neslin karşı karşıya kaldığı en büyük problemlerden biri olarak gösteriliyor. Araştırmalar iş sahibi olan gençlerin ise büyük çoğunluğunun küçük işletmelerde çalıştığı ortaya koyuyor. Geçmiş aylarda yapılan araştırmaya göre Amerika'daki gençlerin yüze 47'si en fazla 100 personele sahip küçük şirketlerde çalışıyor.
Ülkedeki gençlerin problemlerine çözüm arayan ve kendilerine danışmanlık yapan firmalar, son araştırmalarında gençler için en iyi maaşı veren şirketleri inceledi. Araştırma sonucuna göre yıllık 92 bin 800 dolar ile en çok maaş veren şirket Microsoft oldu. Microsoft'u 90 bin 600 ile telekomünikasyon tedarikçisi Qualcomm ve 85 bin 500 dolar ile dünyanın en büyük petrol şirketi ExxonMobil izledi.

EN ESNEK ÇALIŞMA TAKVİMİ MOTOROLA'DA
Araştırmada ayrıca esnek çalışma takvimi, iş memnuniyeti, iş stresi gibi konularda da katılımcılara sorular soruldu. Sonuca göre Amerika'da en esnek çalışma takvimi çalışanlarının yüzde 95'inden olumlu cevap alan Motorola'ya ait. Motorola maaş sıralamasında ise 72 bin dolar ile 15. sırada yer aldı.
Araştırma'nın en dikkat çeken sonucu dünyanın en değerli şirketi Apple'ın 42 bin 400 dolar ile 94. sırada yer alması oldu. Şirket iş memnuniyetinde ise yüzde 73 ile 30. sırada kaldı.

CHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim