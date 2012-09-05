Çalışmak için en iyi firmalar!

Amerika'da faaliyet gösteren danışmanlık firmaları Millennial Branding ve Payscale'in araştırmasına göre ülkede 30 yaş altındaki gençlere en iyi maaşı öneren şirket Microsoft oldu. En esnek çalışma takvimi sıralamasında Motorola ilk sırayı aldı. Dünyanın en değerli şirketi Apple ise yıllık 42 bin 400 dolar maaşla birçok Amerikalı şirketin gerisinde yer alarak 94. oldu.

Amerika'da yüzde 8,2 olan işsizlik oranı, ülkedeki genç neslin karşı karşıya kaldığı en büyük problemlerden biri olarak gösteriliyor. Araştırmalar iş sahibi olan gençlerin ise büyük çoğunluğunun küçük işletmelerde çalıştığı ortaya koyuyor. Geçmiş aylarda yapılan araştırmaya göre Amerika'daki gençlerin yüze 47'si en fazla 100 personele sahip küçük şirketlerde çalışıyor.

Ülkedeki gençlerin problemlerine çözüm arayan ve kendilerine danışmanlık yapan firmalar, son araştırmalarında gençler için en iyi maaşı veren şirketleri inceledi. Araştırma sonucuna göre yıllık 92 bin 800 dolar ile en çok maaş veren şirket Microsoft oldu. Microsoft'u 90 bin 600 ile telekomünikasyon tedarikçisi Qualcomm ve 85 bin 500 dolar ile dünyanın en büyük petrol şirketi ExxonMobil izledi.



EN ESNEK ÇALIŞMA TAKVİMİ MOTOROLA'DA

Araştırmada ayrıca esnek çalışma takvimi, iş memnuniyeti, iş stresi gibi konularda da katılımcılara sorular soruldu. Sonuca göre Amerika'da en esnek çalışma takvimi çalışanlarının yüzde 95'inden olumlu cevap alan Motorola'ya ait. Motorola maaş sıralamasında ise 72 bin dolar ile 15. sırada yer aldı.

Araştırma'nın en dikkat çeken sonucu dünyanın en değerli şirketi Apple'ın 42 bin 400 dolar ile 94. sırada yer alması oldu. Şirket iş memnuniyetinde ise yüzde 73 ile 30. sırada kaldı.



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