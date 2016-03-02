Çalışma Bakanı Süleyman Soylu Çalışanlarına Asgari Ücretin Altında Ücret Veren İşyerlerini Uyardı. Sgk başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan 24 Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Moderatör adlı programdan alınmıştır.



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Çalışma Bakanı Süleyman Soylu Çalışanlarına Asgari Ücretin Altında Ücret Veren İşyerlerini Uyardı. Sgk.