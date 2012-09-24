Çalışırken Egzersiz Yapın

Uzmanlar çalışan kişileri bu konuda pek çok açıdan uyarıyor. Çalışan kişiler belirli periyotlar dahilinde yerlerinden kalkıp çeşitli kas gerdirme ve eklem açma hareketleri yaparak sağlıklarını koruyabilirler. Fakat genellikle yoğun iş temposunda bu önerileri arka plana atılarak uygulanmıyor. Haberimizde konu olan ürün ise tam da bu soruna çare olmak üzere tasarlanmış.

OfficeGym isimli bu tuhaf tasarımlı spor aleti oturduğunuz sandalyeye monte edilerek gün boyunca dilediğiniz zaman çeşitli egzersiz hareketleri yapmanıza olanak sağlıyor. Değişebilen açı sistemi ile çalıştırma istediğiniz bölgenize göre ürünü konumlandırabiliyorsunuz.

OfficeGym, özellikle çok yoğun çalışma şartları altında spor salonuna gitmeye vakit bulamayan kişiler tarafından tercih edileceğe benziyor.



