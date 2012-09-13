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Çalımbay: ’’Trabzonspor’dan çekinmiyoruz’’

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, haftasonunda karşılaşacakları Trabzonspor maçından puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, Trabzonspor'dan çekinmiyoruz dedi.

13 Eylül 2012 Perşembe 14:05
Çalımbay: ’’Trabzonspor’dan çekinmiyoruz’’
Rıza Çalımbay, haftasonunda karşılaşacakları Trabzonspor maçından puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, Trabzonspor'dan çekinmiyoruz dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenmana çıkan Kırmızı-Beyazlı ekip dar alanda kısa paslaşmalar ve şut çalışması yaptı.
 
Zor bir maça çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Çalımbay, Trabzonspor sahaya bundan önce oynadığı 3 maça çıktığı kadroyla çıkmayacak. Daha değişik bir kadroyla çıkacaklar. Bizim maçla da iyi bir başlangıç yapmak isteyeceklerdir. Zaten gücü belli, iyi bir kadroları var. Ama bende takımıma güveniyorum. Son 3 maçta iyi futbol oynadık, iyi puanlarda aldık. Tabi önemli olan bunu devam ettirmek. Ligin 5'inci 6'ıncı haftasından sonra bütün takımların transferi kapatıp karşılaşmalara konsanstre olacağından dolayı maçlar zor geçeçek. Trabzonspor maçıda bizim zor maçlarımızdan bir tanesi. Ama biz çekinmiyoruz, bizim bütün amacımız ordan puan ve puanlarla dönmek. Tabi ki herkesin kapasitesinin üstüne çıması gerekiyor. Daha öncede söylediğim gibi ben bütün futbolcularıma yürekten inanıyorum. İyi mücadele edip, gelen fırsatlarıda iyi değerlendirip, iyi bir şekilde döneceğiz.dedi.
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