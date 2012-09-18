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Çalımbay: ’’Kasımpaşa’yı yenmemiz gerekiyor’’

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ''Kendi sahamız ve seyircimiz önünde Kasımpaşa'yı yenmemiz gerekiyor'' dedi.

18 Eylül 2012 Salı 20:55
Çalımbay: ’’Kasımpaşa’yı yenmemiz gerekiyor’’
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Kırmızı-Beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.  

Çalımbay, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 1-0 yenildikleri Trabzonspor maçında iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, ''Kesinlikle galibiyeti düşünerek oynadık. Bilhassa, son 15 dakika çok iyiydik. Üzüldüğümüz bir maç oldu'' diye konuştu.

Takımda sakatlığı devam eden oyuncular hakkında da bilgiler veren Çalımbay, şöyle konuştu:

''Kamil'in ufak bir sakatlığı vardı, bu hafta düzeldi. Bundan sonra daha iyi olacaktır. Ancak Bednar'ın oynaması için uzun süre lazım. 1-1,5 ay gibi bir süre. Şu anda elimizde forvet yok. İkinci bir forvet alacak durumda değiliz. O yüzden alternatiflere döneceğiz. Değişiklikler yapacağız. Geçen sene biliyorsunuz gol atmadığımız maç yok. Ama bu seneki maçlarda gol atamıyoruz. Eneramo'nun yüzde yüz hazır olmaması da bunda önemli bir etken.''

Kasımpaşa maçında taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Çalımbay, ''İlk yarıda oynadığımız bütün maçlar çok önemli. Kendi sahamız ve seyircimiz önünde Kasımpaşa'yı yenmemiz gerekiyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok dikkat etmemiz ve konsantre olmamız gerekiyor. Bu maçta en çok ihtiyacımız olan şey ise taraftar desteği'' diyerek sözlerini tamamladı.
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