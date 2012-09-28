Çalımbay: 'İstanbul’dan iyi şekilde döneceğiz'

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor takımı, maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idmanla başladı.





İdman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda 3-0 kazandıkları Trabzon Kanuni Futbol Kulübü maçıyla ilgili olarak ''Böyle maçları oynamak çok zor. Gördüğünüz gibi çoğu Süper Lig takımı. Bazıları çok kolay kazandı, bazıları çok zor kazandı. Onun için de çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Maalesef bizim ilk yarıda istediğimiz gibi olmadı. Ama ikinci yarı bambaşka bir takım çıktı. İkinci yarı iyi mücadele ettik. İyi bir skorla da ayrıldık oradan. Turu geçtiğimiz için mutluyuz ama onda da yol çok uzun. Ligde de yol çok uzun. Şimdi artık önümüze bakacağız'' diye konuştu.





Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacakları maçta cezalı oyuncularının olmadığını belirten Çalımbay, şunları kaydetti:





''Sadece Doğa sakat. Bednar'ın durumu belli değil zaten. Onun dışında iki kalecimiz sakat. Bunların dışında oynayamayacak durumda olan arkadaşlarımız yok. Bugün ve yarın burada çalışacağız. Pazar günü de İstanbul'a maça gideceğiz. Zor bir maç olacağını biliyoruz. İyi bir takım. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Lige de iyi başlayan bir takım. Geçen hafta mağlup olmalarından dolayı bizim maçın önemi bir kat daha arttı tabi ki. Ama biz de mutlaka oradan puan ve puanlar almak istiyoruz. Beşiktaş'ın hakikaten iyi yönleri var. Çok iyi dikkat etmemiz gereken yerler var. Onlara da dikkat edeceğiz. Önemli olan bizim yapacağımızı işler çok çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele edip, oradan iyi bir şekilde döneceğiz.''





Beşiktaş'ın cezası nedeniyle maçın seyircisiz oynanacak olmasının kendileri için avantaj olup olmayacağının sorulması üzerine Çalımbay, ''Tabi ki avantaj. Çünkü yıllarca Beşiktaş, taraftarının önünde oynadı. Beşiktaş takımı taraftarıyla mükemmel buluşan bir takım. O yüzden onların olması çok büyük avantaj oluyor takım için. Çünkü çok büyük bir güç oluyor maçlarda. Bizim için avantaj tabi ki. Taraftar taraftardır yani. Bizim için avantaj sayılıyor ama seyircisiz de olsa önemli olan sahada yapacağımız işler. En büyük avantaj bizim iyi oynamamız. Başka bir şey değil. Biz maça başladığımız zaman zaten taraftarla falan pek ilgilenmiyor direk maçta yapacaklarımızla ilgilendiğimiz için ona bakıyoruz'' diye konuştu.