Çalımbay: ’’Bu maçın şakası yok’’

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Trabzon Kanuni ile karşılaşacak olan Sivasspor'da Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bu maçın telafisi yok, şakaya gelir bir tarafı da yok." dedi.





Kırmızı-Beyazlılar maçın son hazırlığını sabah idmanıyla yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, idman öncesi yaptığı açıklamada, "Kupada iddialı olmak istiyorsak bizim her şeyimizi ortaya koyup çok iyi bir şekilde oradan dönmemiz gerekiyor." dedi.





Çalımbay, "Böyle maçlarda eğer iyi konsantre olmazsak, o zaman zor olur, çünkü böyle maçlarda oyuncuları konsantre etmekte çok zor. Kupada iddialı olmak istiyorsak bizim her şeyimizi ortaya koyup çok iyi bir şekilde oradan dönmemiz gerekiyor. Telafisi olmayan bir maç olacak,bu maçın telafisi yok, şakaya gelir bir tarafı da yok." ifadesini kullandı.



