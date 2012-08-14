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Çakır’ın yeni maçı belli oldu

Elit Kategori'de yer alan FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, yarın Moskova'da, Rusya ile Fildişi Sahili milli takımları arasında oynanacak hazırlık karşılaşmasını yönetecek.

14 Ağustos 2012 Salı 12:15
Çakır’ın yeni maçı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır, Rusya'ya gitti. Çakır'ın bu maçtaki yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 

Bu yıl 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Rusya Futbol Federasyonu, geçtiğimiz haftalarda özel bir davet yazısı göndererek Cüneyt Çakır'ın karşılaşmayı yönetmesini istemişti. 

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da yer alan Rusya, FIFA dünya sıralamasında 11'inci sırada yer alırken, Fildişi Sahili 16'ncı basamakta bulunuyor. 

Euro 2012'de biri yarı final olmak üzere 3 karşılaşmada düdük çalan Cüneyt Çakır, İspanya ile İtalya arasında oynanan Avrupa Şampiyonası finalinde dördüncü hakem olarak görev yaptı. Cüneyt Çakır, şimdiye kadar 64 uluslararası maç yönetti.
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