Çağlayan'da Cübbeli Ahmet izdihamı

Cemaat mensupları sabahın erken saatlerinden itibaren meydandaki yerlerini aldı. Boynunda görevli kartı taşıyan kadın ve erkek müritler meydanı ikiye bölerek harem selamlık haline getirdi. Alana girişlerden itibaren kadınlar ver erkekler kendilerine ayrılan alanlara geçmeye başladı.

Çağlayan meydanında şu anda alanda adeta bir miting havası var. Yaklaşık 100 kişilik özel görevli alana girişleri denetiliyor güvenlik sağlıyor. Bu arada Cübbeli’nin mesajlarını içeren 7 maddelik bir broşürün de dağıtımına başlandı. Broşürde polise saygılı olunmasını isteyen Cübbeli, tahliye edilmemesi halinde taşkınlık çıkarılmaması için uyarıda bulundu.

Cübbeli 7 maddelik mesajının sonunda “Çünkü biliniz ki bir yaprak bile Allah-u Teala’ın izni olmaksızın asla dalından yere düşmez” yazdı. Cemaat mensupları, bu arada atkı ve bandanalarla mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. Kadınların alınlarında “Hepimiz Cübbeliyiz” yazılı bandanalar bulunurken, erkeklerin de “Yalnız değilsin Ahmet Mahmut Ünlü ” yazılı atkılar taşıdıkları görüldü Bu arada sabahın erken saatlerinden alanıın etrafına birçok hoparlör yerleştirildi ve ses sistemi kuruldu. Bu ses sisteminin kitleyi yönlendirmek için kullanıldı.

Meydanda ayrıca bir de ileri gelenler için protokol tribününe benzeyen kürsü oluşturuldu. Bu kürsünün önünde bir grup kollarında “görevli” bandı taşıyan cemaat mensubu etten duvar oluşturarak güvenlik sağladı. Duruşmayı izlemeye gelenleri karşılamak üzere hazır bulunan organizatörlerin, hava durumunu da hesaba kattıkları görüldü. Bunun en güzel örneği yağışın başlaması nedeniyle hemen dağıtılan yağmurluklar oldu. Bu arada cemaat mensuplarının ellerinde çok sayıda Türk bayrağı taşıdıkları da görüldü. Ayrıca alanın muhtelif yerlerine koli koli de su yerleştirildi. Cemaat de bu arada kendi içinde ilçe ilçe toplanarak gelmiş olduklarını ellerindeki Lüleburgaz, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Cemaati gibi dövizlerle işaret etti. Meydanın muhtelif yerlerine de afişler asılmaya başladı. İlk asılan afişlerin üzerinde “Ahmet’e yardın edene duacıyız

-Mahmut Efendi Hazretleri/Esenler ve üzerinde Cübbeli’nin fotoğrafları bulunan “seni çok seviyoruz” afişi olduğu görüldü. Cemaatin fotoğrafçıları ise toplanan kalabalıkları grup grup fotoğraflamaya başladı. Güvenlik kuvvetleri de meydana adeta mitinge gelir gibi geldi. Meydanın civarında şu anda 30 civarında polis midibüsü ile çok sayıda TOMA aracı hazır bulunuyor.

Organize giriş

İsmail Ağa cemaati müritleri daha sonra adliye binasına giriş yaptı. Müritlerden oluşan görevli kartı taşıyan kişiler adliye girişinden koridorlara kadar cemaati organize etti. Girişlerde müritler, kapının birine sadece kadınları yönlendirirlerken diğer kapılardan ise sadece erkeklerin geçişine müsaade edildi. Bu yüzden sayıca fazla olan kadınların giriş yaptığı kapıda yığılma meydana geldi. Adliyenin özel güvenlik görevlileri ise üst aramalarında zorluk yaşadı. Bir cemaat görevlisi fazla sayıda kişinin duruşma salonuna alınamayacağını ifade ederek grubun dışarı çıkması gerektiğini belirtti. Güvenlik görevlileri, müritlerin bayrak ve flamalarla içeriye girişine izin vermedi. Mahkeme Başkanı duruşmayı 13.00'e erteledi.

Cübbeliden 7 maddelik broşür

Bu arada alanda Cübbeli’nin mesajlarını içeren 7 maddelik bir broşürün dağıtılmasına başlandı. “Çünkü biliniz ki bir yaprak bile Allah-u Teala’ın izni olmaksızın Asla dalından yere düşmez” cümsesiyle biten broşürdeki 7 maddelik mesajlar şöyle sıralandı:

1. Provokasyona yol açacak hal ve hareketlerden uzak durun

2. Emniyet güçlerine zorluk çıkarmayın

3. Herhangi bir kişi, kurum ve kuruluş hakkında slogan atmayın

4. Kişi, kurum ve kuruluşları hedef alan pankartlar açmayın

5. Provokasyon yapabilecek gruplara, şahıslara dikkat edip uyarıda bununun

6. Şüpheli gördüğünüz şahısları, paketleri emniyet güçlerine bildirin.

7. Tahliye olunmamam halinde sakın ola ki taşkınlık yapmayın

Niye yargılanıyor?

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görülen davada 3’ü tutuklu 16 sanık yargılanıyor. Ahmet Mahmut Ünlü , ‘Haksız çıkar sağlamak için kurulan örgüte yardım etmek, 2 kez insan ticareti yapmak, cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakmak’ suçlamalarıyla yargılanıyor. (RADİKAL)