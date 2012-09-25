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Çağlayan ihtiyatlı olmaya dikkat çekti

Ekonomi Bakanı Çağlayan, ekonomide ihtiyatlı olmanın önemine dikkati çekerek, "Otomobil şoförü önemli. Eğer sürücü güvenlikli, ileri teknik sürüş eğitimi almışsa sorun olmaz" dedi.

25 Eylül 2012 Salı 12:09
Çağlayan ihtiyatlı olmaya dikkat çekti

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 3. İstanbul Finans Zirvesi'nin ikinci gününde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin siyasi istikrar, arkasından ekonomik istikrarı yakaladığını  söyledi.
İhtiyatlı olmanın önemine dikkati çeken Çağlayan, şöyle devam etti:
''Elbette ihtiyatlı olacaksınız. Sürekli ayağın frende olduğu arabanın ilerlemesi mümkün mü? Kendisine önemli bir hedef koymuş, bu hedefi de yakalamak için her yıl ortalama yüzde 6 civarında büyümesi gereken, belli bir kilometreyle her yıl bir yol katetmesi gereken arabayla sürekli ayağınızı frene basarsanız olsa olsa ancak ortalığı balata kokusuna sararsınız. Tedbirli olmak, arabayı çalıştırmamakla eş anlama gelmiyor. Otomobil şoförü önemli. Eğer sürücü güvenlikli, ileri teknik sürüş eğitimi almışsa sorun olmaz.
Türkiye, gerekirse frene basacak, tabii ki kırmızı ışıkta duracak, sarı ışık gördüğünde mutlaka ayağını fren pedalına götürüp zaman zaman durması için tedbiri alacak. Ama gaza basması gerektiği yerde de gaza basacak. Türkiye'nin ciddi biçimde sürdürülebilir büyümeye ihtiyacı var.''

AA  

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