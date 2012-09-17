Çağatay Kalkancı: 'Şu anda iyi yoldayız'

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 4-0 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da kulüp başkanı Çağatay Kalkancı, iyi bir oyun ortaya koyarak aldıkları farklı galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.





Kalkancı, takımının deplasmanda kazanmasının önemli olduğunu ve bu performanslarının devam edeceğine inandığını bildirdi.





Lacivert-Turunculu takımın kaliteli bir ekip olduğunu vurgulayan Kalkancı, hedeflerinin ligde ilk 5 içinde yer almak olduğunu aktararak, ''Şu anda iyi yoldayız. Hedefimiz doğrultusunda devam etmek istiyoruz. Tabii ki kayıplar ve kazançlar olacak. Lig uzun bir maraton. İlk 5 içinde yer alacağımızı düşünüyorum'' dedi.





Akhisar Belediyespor karşısında takımı adına 3 gole imza atan Webo'nun performansını da değerlendiren Kalkancı, ''Webo, yıldız bir oyuncu. Türkiye'nin en önemli forvetlerinden birisi. Hem oyun bilgisi hem de mücadelesi örnek alınması gereken bir oyuncu. Spor Toto Süper Lig için çok önemli bir isim olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.





''Akhisar Belediyespor taraftarına teşekkür ediyorum''





Başkan Kalkancı, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Akhisar Belediyespor taraftarına, kendilerine çok centilmence davrandıkları ve maçtan sonra alkışladıkları için teşekkür etti.





Yeşil-Siyahlı seyircilerin herkese örnek olması gerektiğini belirten Kalkancı, bu sayede ligdeki takımların üzerindeki stresin azalacağını ifade etti.





Gelecek hafta sahalarında oynayacakları Orduspor maçına da değinen Çağatay Kalkancı, Karadeniz temsilcisine saygı duyduklarını ve maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini sözlerine ekledi.