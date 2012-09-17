Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Çağatay Kalkancı: 'Şu anda iyi yoldayız'

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Çağatay Kalkancı, Akhisar Belediyespor deplasmanında alınan farklı galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

17 Eylül 2012 Pazartesi 12:35
Çağatay Kalkancı: 'Şu anda iyi yoldayız'
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 4-0 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da kulüp başkanı Çağatay Kalkancı, iyi bir oyun ortaya koyarak aldıkları farklı galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kalkancı, takımının deplasmanda kazanmasının önemli olduğunu ve bu performanslarının devam edeceğine inandığını bildirdi.

Lacivert-Turunculu takımın kaliteli bir ekip olduğunu vurgulayan Kalkancı, hedeflerinin ligde ilk 5 içinde yer almak olduğunu aktararak, ''Şu anda iyi yoldayız. Hedefimiz doğrultusunda devam etmek istiyoruz. Tabii ki kayıplar ve kazançlar olacak. Lig uzun bir maraton. İlk 5 içinde yer alacağımızı düşünüyorum'' dedi.

Akhisar Belediyespor karşısında takımı adına 3 gole imza atan Webo'nun performansını da değerlendiren Kalkancı, ''Webo, yıldız bir oyuncu. Türkiye'nin en önemli forvetlerinden birisi. Hem oyun bilgisi hem de mücadelesi örnek alınması gereken bir oyuncu. Spor Toto Süper Lig için çok önemli bir isim olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.

''Akhisar Belediyespor taraftarına teşekkür ediyorum''

Başkan Kalkancı, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Akhisar Belediyespor taraftarına, kendilerine çok centilmence davrandıkları ve maçtan sonra alkışladıkları için teşekkür etti.

Yeşil-Siyahlı seyircilerin herkese örnek olması gerektiğini belirten Kalkancı, bu sayede ligdeki takımların üzerindeki stresin azalacağını ifade etti.

Gelecek hafta sahalarında oynayacakları Orduspor maçına da değinen Çağatay Kalkancı, Karadeniz temsilcisine saygı duyduklarını ve maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini sözlerine ekledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim