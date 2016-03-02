Çağan Irmak Filmlerinden Şarkılar.. - Oyuncu Gökçe Bahadır - - İstanbul İş Sanat başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Afiş adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Çağan Irmak Filmlerinden Şarkılar.. - Oyuncu Gökçe Bahadır - - İstanbul İş Sanat başlığıyla verilen haber, Cnn Türk kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Çağan Irmak Filmlerinden Şarkılar.. - Oyuncu Gökçe Bahadır - - İstanbul İş Sanat başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Çağan Irmak Filmlerinden Şarkılar.. - Oyuncu Gökçe Bahadır - - İstanbul İş Sanat