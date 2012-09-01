Caddebostan’da dev heyecan

İstanbul’un önümüzdeki 3 yıl boyunca ev sahibi kentlerden biri olacağı ”FIBA 3x3 Dünya Turu”nda bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Estonya, Slovakya, Litvanya, Romanya, Ürdün, Sırbistan, Tunus, Ukrayna, Türkmenistan, Bulgaristan, Polonya ve Rusya’dan takımlar yer alıyor.

Toplam 3 ayrı grupta 15 takım mücadele ederken, Türkiye adına ”İstanbul East” ve ”İstanbul West” takımları organizasyona katıldı. Üçer oyunculu iki takımın tek potada mücadelelerine sahne olan ”FIBA 3x3 Dünya Turu 2012” Türkiye ayağının gruplara göre katılımcı ekipleri şu şekilde oluştu:

A Grubu: Voronezh (Rusya), Tallinn (Estonya), Plovdiv (Bulgaristan), Tunisian Quest (Tunus), Bratislava (Slovakya)

B Grubu: İstanbul East (Türkiye), Vilnius (Litvanya), Serbian Quest (Sırbistan), Amman (Ürdün), Bükreş (Romanya)

C Grubu: İstanbul West (Türkiye), Kharkov (Ukrayna), Mragowo (Polonya), Petra (Ürdün), Aşkabat (Türkmenistan)

Smaç ve şut yarışmalarının yanı sıra müzik ile görsel sanata dair farklı etmenleri içinde barındıran özgün performanslarla da renklenen organizasyonda basketbolseverler, 3x3 basketbolunun farklı yapısıyla tanışma fırsatına sahip oldu. Organizasyon, yarın sabah grup karşılaşmaları, öğleden sonra ise yarı final, çeyrek final ve final müsabakalarının ardından sona erecek.

Toplam 5 ayaktan oluşan elemelerin ardından başarılı olan takımlar, ABD’nin Miami kentinde gerçekleştirilecek finallere katılma hakkı elde edecek. Miami’de 22-23 Eylül’de yapılacak Dünya Finalleri öncesinde dünyanın beş farklı noktasında yapılan organizasyonlardan oluşan ”FIBA 3x3 Dünya Turu 2012”ye ev sahipliği yapan şehirler arasında İstanbul’un yanı sıra Sao Paulo (Brezilya), Vladivostok (Rusya), New York (ABD) ve Madrid (İspanya) bulunuyor.