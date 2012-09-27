Buzlar eriyor

Fenerbahçe'deki Alex krizi giderek tatlıya bağlanmaya başlıyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında Alex'in egosunun olduğunu belirterek Aykut Kocaman'a tam destek verdiğini söylemişti. Aynı programın ardından Alex'in aylardır hazır olan heykeli Yoğurtçu parkına dikilirken bugünkü antrenmanda da Aziz Yıldırım ile Alex samimi görüntüler sergiledi.





Taraftarın yoğun desteği altından antrenmana başlayan Sarı-Lacivertli ekip, bir ara taraftarların sahaya girmesiyle idmana ara vermişti. Bu esnada kalabalıktan sıyrılan Alex'in, arka bölümde Aziz Yıldırım'la bir süre top oynadığı görüldü.





Yıldırım ve Cristian sarıldılar





Aziz Yıldırım'ın özel olarak ilgilendiği tek isim Alex değildi. Son haftalardaki performansı eleştirilen Cristian da başkandan destek aldı. Yıldırım'ın taraftarlarla yaptığı konuşmanın ardından futbolcuların yanına giderken, özellikle Cristian Baroni ile samimi tavırlarla diyaloğa girdi. Yıldırım'ın Baroni'ye zaman zaman sarıldığı görüldü. Neşeli olduğu gözlenen Yıldırım, daha sonra takım tercümanını da yanına çağırarak Cristian ile bir süre sohbet etti.











