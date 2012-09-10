Büyüme verileri açıklandı

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,9 oldu.... Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,2 büyümüştü....

TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğinde gayri safi yurt içi hasılanın cari fiyatlarla yüzde 10,3 artışla 349 milyar 630 milyon lira düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı.