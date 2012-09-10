Büyüme verileri açıklandı

TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğinde gayri safi yurt içi hasılanın cari fiyatlarla
TÜİK, 2012 yılının ikinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılının ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. İkinci çeyrek büyümesi birinci çeyreğin altında kaldı... Beklentilerin altında kaldı...
TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğinde gayri safi yurt içi hasılanın cari fiyatlarla
TÜİK, 2012 yılının ikinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit