Büyükşehir Tasarısı 3200 kadro getirdi

Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'ın büyükşehir belediyesi olmasına ilişkin kanun tasarısı ile bazı bakanlık ve kurumlara kadro ihdas edildi.



Tasarısıyla, İçişleri Bakanlığı'na bin 285, Sağlık Bakanlığı'na 504, Milli Eğitim Bakanlığı'na 384, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 264, Maliye ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlıklarına 216'şar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 72, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 120, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 144, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 24 kadro ihdas edildi.