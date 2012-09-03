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Büyükoral: 'Büyük işler yapacak kadromuz var'

Ligin 2. haftasında Şanlıurfaspor'u mağlup eden Karşıyaka'da kulüp başkanı Cihan Büyükoral, büyük işler yapacak bir kadroları olduğunu söyledi.

03 Eylül 2012 Pazartesi 14:00
Büyükoral: 'Büyük işler yapacak kadromuz var'
PTT 1. Lig'de deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup eden Karşıyaka'nın kulüp başkanı Cihan Büyükoral, ''Eksiklerimizin de tamamlanmasıyla, büyük işler yapacak bir kadroya sahip olduğumuz ortaya çıktı'' dedi.

Büyükoral, yaptığı açıklamada, Şanlıurfaspor karşısında forma giyen her oyuncunun çok iyi mücadele ortaya koyduğunu ve bunun karşılığını da galibiyetle aldıklarını söyledi.

Takım olarak eksiklerinin olduğunu kaydeden Büyükoral, şöyle konuştu:

''Eksiklerimizin de tamamlanmasıyla, büyük işler yapacak bir kadroya sahip olduğumuz ortaya çıktı. Önümüzdeki dönemde takım içindeki rekabet de artacak ve forma için herkes ayrı bir mücadeleye girecek. 90 dakika boyunca mücadele eden takımı kutluyorum. Şanlıurfaspor yönetimi de bize karşı çok misafirperver davrandı. Kendilerine ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyorum. Bundan sonra da taraftarımız daha çok savaşan, hedefe yönelik oyun ortaya koyan bir takım izleyecek. Onlardan bize destek olmalarını istiyorum. Onların da desteğiyle inşallah iyi neticeler almaya devam edeceğiz.''

Büyükoral, transfer döneminin bitimine kadar bir takviye daha yapabileceklerini belirterek, ''Bu transferi sadece transfer olsun diye yapmayacağız. Hücuma yönelik bir orta saha oyuncusu transfer edebiliriz. Bunun için arayışlarımız devam ediyor.''
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