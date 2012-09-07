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Bütün bakanlar yalan makinesine

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile ilgili çok gizli bir kabine oturumundaki bilgiler basına sızınca sorumlu bakanı belirlemek için kabineyi yalan makinesinden geçirmeyi düşünmeye başladı.

07 Eylül 2012 Cuma 04:55
Bütün bakanlar yalan makinesine

Kudüs’te bir üst düzey yetkili Haaretz’e yaptığı açıklamada Netanyahu’nun bu konudaki yasal olanakları incelettiğini söyledi. Channel 2 kanalına göre ise iç istihbarattan sorumlu Şin Bet Başkanı Yoram Kohen ve Başsavcı Yehuda Weinstein konuyu görüşmek için önceki gün bir araya geldi.

‘Anlaşamıyorlar’ manşeti

Salı günü 14 üyeli güvenlik kabinesine, Askeri İstihbarat Şefi Aviv Kochavi, Mossad Başkanı Tamir Pardo ve iç istihbarat kuruluşu Şin Bet Başkanı Yoram Cohen tarafından çok gizli bilgiler içeren bir brifing verilmişti. İkinci toplantı Netanyahu tarafından iptal edildi. Çünkü ertesi gün ülkenin en çok satan gazetesi Yediot Aharonot, toplantıya katılan bir isme dayandırdığı, “İstihbarat teşkilatları İran konusunda anlaşamıyor” manşetiyle çıkmıştı. Netanyahu, sızıntıyı “çok ciddi” diye niteledi.

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