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Bütçeyi düzeltme zamları geliyor

Ekonomi yönetimi, ilave tedbirlerle ilgili çalışmalara başladı. Bazı zamların kaçınılmaz olabileceği, son kararı ise Başbakan Tayyip Erdoğan’ın vereceği belirtiliyor.

07 Eylül 2012 Cuma 10:15
Bütçeyi düzeltme zamları geliyor

2013 bütçesi üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekonomi yönetimi, ilave tedbirlerle ilgili çalışmalara başladı. Dün Reuters’a konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe açığının yıl sonunda GSYH’nın yüzde 1.5’i olan hedefin üzerinde kalacağını ve bu konuda “düzeltici önlemler” üzerinde çalıştıklarını belirterek, özellikle cari açık nedeniyle mali disiplinin sürmesi için çabaladıklarını söyledi. Ekonomi yönetimi, gelir ve gider dengesi üzerinde yoğun mesai harcıyor. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın son dönemde yaptığı uyarılar üzerine ekonomi bürokratları da harcama ve gelir kalemlerini tek tek inceleme altına aldı. Önümüzdeki dönemde bazı zamların kaçınılmaz olabileceği belirtiliyor. Kararı Başbakan Tayyip Erdoğan’ın vereceği kaydediliyor. 

Bu süreçte kamudaki aşırı büyümenin bütçe hedeflerinin yakalanması açısından tehlikeli durum olarak ortaya çıktığı dillendiriliyor. Ayrıca Çin’le karşılaştırılan fazla memur sayısının da önümüzdeki dönemde inceleneceği belirtiliyor. Eşit işe eşit ücret düzenlemesinin de giderler bakımından uçurumu arttırdığı tartışılıyor. Bu düzenlemenin yeterliliğe bakılmadan alınan memurlar yüzünden kamuya taşımayacağı düzeyde ekstra yük getirdiğinden söz ediliyor.

Alt kurumlar inceleme altında

Ayrıca, bazı bakanlıkların yüksek harcamalar nedeniyle bütçe hedefini tutturamadığı bu durumun da özellikle gözden geçirildiği belirtiliyor. Bu kapsamda bazı bakanlıklar bünyesinde kurulan bağlı kurumların da incelemeye alındığı ifade ediliyor. Alınan bilgiye göre son dönemde kurulan Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi bazı kurumların harcamaları ve bina kiraları da dengeyi alt üst etti. Tüm bu harcamalar nedeniyle ekonomi kurmayları geliri arttırıcı, çalışmaları masaya yatırdı. Artan petrol ve gaz fiyatlarına rağmen maliyetin altında satış yapan BOTAŞ’ın sattığı gazın ve yıllardır zam yapılmayan elektrik fiyatlarıyla ilgili dosyaların da ekonomi yönetiminin masasında olduğu belirtiliyor.  Birçok grupta istisnaları kaldıran Gelir Vergisi Kanunu Taslağı’nın da gelir arttırıcı enstürüman olarak kullanılması bekleniyor. Şu anda elektrik, doğalgaz ve vergi için herhangi bir zam kararı bulunmadığının altını çizen kaynaklar, yapılacak çalışmanın ardından son kararı Başbakan Erdoğan’ın vereceğini belirtiyor.

Mali disiplini devam ettirmek zorundayız

MALİYE Bakanı Mehmet Şimşek, Reuters’e verdiği demecinde, “Mali disiplini hep önemsedik, devam ettirilmesi yönünde çaba içindeyiz” dedi. Şimşek şöyle konuştu: “2013-2015 dönemiyle ilgili bir program çabası içindeyiz. Bütçe disiplinine, performansına sadece borç dinamikleri perspektifi ile bakmıyoruz.” Harcamalarda öngörülmeyen artışlar; gelirler tarafından ise özelleştirme gelirlerinin beklentilerin altında kalması ve enerji KİT’lerinin nakit akışındaki sorunlar nedeniyle bütçe hedeflerinin tutmayacağını belirten Şimşek, “Düzeltici önlemler üzerinde çalışıyoruz ancak zamanlaması hakkında yorumda bulunamam. Harcama kontrolü ve diğer önlemler dahil her alana bakıyoruz. Üretim ve dağıtım özelleştirmesini beraber götüreceğiz. Milli Piyango üzerinde çalışıyoruz. Milli Piyango’nun tekrar lisans satışı ile ilgili süreci başlatıyoruz. Otoyol köprülerle ilgili süreç var” dedi. (HÜRRİYET)
 

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