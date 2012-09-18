Bütçe açığı zamlara kapıyı açtı

Bir süredir konuşulan zam paketi konusunda son kararı verecek olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , zam sinyalini verdi. Başbakan Erdoğan , Bosna dönüşünde gelir arttırıcı önlemlerin söz konusu olabileceğini belirttikten sonra, dar gelirlileri rahatsız etmeyen orta ve üst gelir gruplarına yönelik sınırlı önlemler üzerinde durduklarını söyledi. Hükümet genellikle orta ve üst gelir grubunu hedef aldığında içki ve sigaraya zam geliyor. Yılın sekiz aylık bütçe gerçekleşmeleri de son zam paketine kapıyı araladı. Geçen yıl 2 milyar 105 milyon lira fazla veren bütçe ocak-ağustos döneminde 8 milyar 520 milyon lira açık verdi. Açığın artmasında personel harcamaları ile sosyal güvenlik harcamalarındaki artış etkili oldu. Ocak-ağustos döneminde vergi gelirlerindeki tahsilat ise enflasyonun gerisinde kaldı.



8.9 milyar TL fazla harcama



Maliye Bakanlığı dün mali tatilin ardından temmuz ve ağustos ayı bütçe sonuçlarını birlikte açıkladı. 2012 yılı ocak-ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 229 milyar lira olarak gerçekleşti. Personel giderleri yüzde 18.8, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri de yüzde 24,6 oranında arttı. Sosyal güvenlik kurumuna yapılan ödemeler bir önceki yılın aynı dönemine göre 8,9 milyar lira arttı.

2011 yılı ocak-ağustos döneminde 199 milyar 42 milyon lira olan bütçe gelirleri bu yılın aynı döneminde yüzde 10,8 oranında artarak 220.5 milyar liraya ulaştı.

Vergi gelirleri tahsilatı yüzde 7,5 oranında artarak 182.2 milyar lira oldu. Aynı dönemde TÜFE’nin yüzde 9,7 arttığı göz önünde bulundurulunca vergi tahsilatındaki artışın enflasyonun altında kaldığı görüldü.



KDV yerinde saydı





Vergi türleri itibariyle ocak-ağustos dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 33,1, gelir vergisi yüzde 15,3, damga vergisi yüzde 12,1, harçlar yüzde 9,8, özel tüketim vergisi yüzde 6,4, kurumlar vergisi yüzde 6,3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 2,6 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 11,8 oranında artarken, ithalde alınan katma değer vergisi tahsilatında önemli bir değişim olmadı.



Doğalgaz zammına ay sonunda bakılacak

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir süredir bütçede hedeflerin yıl sonunda tutturulamayacağını dile getiriyordu. Personel ve sosyal güvenlik harcamalarının artmasından KDV ’deki düşüşten bahseden Şimşek’in söyledikleri ağustos ayı itibariyle de iyice ortaya çıktı. Ağustos ayında KDV ’de yüzde 44.5 gerileme oldu. Başbakan Erdoğan da hazırlanan paket hakkında ‘orta ve üst gelir’ gruplarının hedef alındığını söyleyerek, içki ve sigaraya zammın sinyalini verdi. Bu durumda sigaraya 4 puanlık ÖTV artışının yanı sıra maktu yani sabit vergi artışı da gelebilecek. Otomobilde ise yüksek motor gücüne sahip otomobillerde vergi geçen yıl arttırılmıştı. 1600 cc’nin altı yüzde 37, 1600-2000 cc arası yüzde 80 ÖTV ’ye tabi. 2000 cc’nin üstü de yüzde 130. Hükümet bu durumda 1600 cc’nin altındaki otomobillerin vergisini arttırabilir.