Buruk: ’’En büyük avantajımız oluşan yeni ruh’’

Okan Buruk ve Nuri Şahin, milli takımın konakladığı Golden Tulip Victoria Otelinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Okan Buruk, öncelikle Eskişehirsporlu Ediz'in vefatı dolayısıyla çok üzgün olduklarını belirterek Ediz'e Allah'tan rahmet ve ailesi ile Eskişehirspor camiasına baş sağlığı diledi.





Buruk, bugün Nuri Şahin'in de doğum gününü pasta keserek kutladıklarını, fakat vefat haberi nedeniyle hiç bir futbolcunun kutlama sırasında neşeli olmadığını belirtti.





Hollanda maçına Eskişehirsporlu Ediz'in vefatı nedeniyle siyah bantla çıkma talepleri olduğunu doğrulayan Okan Buruk, ''Maça siyah bantla çıkma talebimiz var, görüşülüyor. Delegasyon gelecek onlarla görüşülecek. Siyah bantla çıkacağımızı söyleyebiliriz. Olumsuz bir şey geleceğini zannetmiyorum'' dedi.





Hollanda maçı her iki takım için de stresli geçecek





Genç teknik adam, Cuma günü oynayacakları Hollanda maçının her iki takım için de çok önemli olduğunu belirterek, ''Stresli bir maç olacak. İlk maç olduğundan hepimiz açısından ayrıca bir rahatlık olacaktır. Fakat kendimize ve oyuncularımıza inanıyoruz'' dedi.





Okan Buruk, oyun disiplininin bu maçta en büyük anahtar olacağını da vurgulayarak, en önemli isteklerinin oyun disiplininden kopmamak ve futbolcuların bu istenilenleri yapabilmeleri olduğunu ifade etti.





Milli takımlar için en zor şeyin fazla bir araya gelememek olduğuna işaret eden Buruk, Hollanda'da kendi içlerinde kapalı bir ortamda çalıştıklarını ve şu an için her şeyin çok güzel gittiğini anlattı.





Kaliteli kadro var, sıkıntı yaşanmayacak





Milli takımda Egemen Korkmaz'ın oynayıp oynayamama durumunun belli olmadığını ifade eden Buruk, ''İki sakatımız var. Semih bugün bizimle antrenmana çıkacak, Egemen'in durumu belli değil. Oyuncuların performansı üst seviyede. Kadro açıklayacak durumda değiliz. Değerlendirmeler sürüyor bizim için. Eren eklendi kadromuza. Diğer stoper arkadaşlar var. Ömer, Bekir ve Semih var. Önde de kimin görev alacağını Cuma günü göreceğiz. İsim vermem doğru olmaz. Sahaya 11 kişi çıkıyor ve 11 takım için her şeyini verecek oyuncular. Hiç kimsenin sakatlanmasını istemeyiz, geniş ve kaliteli kadromuz var. Sıkıntı yaşayamayacağız'' diye konuştu.





Milli takım olarak daha önceden güzel ve özverili hazırlık kampları geçirdiklerini dile getiren Buruk, Hollanda ve Türkiye milli takımlarının zor dönemlerden geçtiğini, her iki takımda da yeni oyuncuları olduğunu kadar, giden oyuncular da bulunduğunu hatırlattı.





Kendisinin futbol oynadığı dönemlerle şu anki dönemin karşılaştırılması istenen Okan Buruk, 10 yıl önceki hayat ile şu anki hayatın farklı olduğunu hatırlatarak, ''Hayatın gerçeklerini göz önüne almak lazım. O zamanki teknoloji iletişim farklıydı, bugün farklı. Büyüyen bir futbol dünyası var. Futbolcular arasında büyüyen bir samimiyet var. Yurt dışından gelen oyuncular bir birileriyle daha iyi anlaşabiliyor. Artık oyuncular zorlanmıyorlar. Çalışma azminin arttığı bir ortam görüyoruz. Bunlar galibiyetlerle pekişecektir'' şeklinde konuştu.





''Hollanda'yı iyi analiz ettik''





Hollanda'yı analiz ettiklerini kaydeden Okan Buruk, Avrupa Şampiyonasını da yakında talip ettiklerini ve o dönemde Hollanda'da farklı bir teknik adam ile oyuncuların bulunduğunu belirterek, ''Şu anda açıklanan kadroda 3-4 oyuncuları yok. Hollanda'nın kendine has oyunu var. Farklı bir hoca geldi onun oyun anlayışı farklı. Belçika maçı bizim için biraz ölçü oldu. Fakat çalışmalarında neye önem verecekler? Dikkatli olmaz zorundayız, her an her şeyi yapabilecek oyuncuları var. Daha önce Hollanda ile karşılaştık. Hollanda oynayan ve oynatan bir takım. Bunları dikkate alarak en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Nuri gibi genç ve tecrübeli oyuncularımız var'' diye konuştu.





Türkiye'nin genel olarak daha heyecanlı, kendine özgü futbol yapısı olduğuna dikkati çeken Okan Buruk, ''Sabırlı oynamak, beklemek anlamına gelmiyor. İleriye gidip saldırmak anlamına gelmiyor. Maç öncesi verilenler önemli ama maç esnasında oyuncuların aktiviteleri çok önemli. Maça iyi hazırlanırsınız ama maç içinde yapılan hataların telafisi zor olabilir'' dedi.





Okan Buruk, grupların açıklandığı günden bu yana, hedeflerinin grubu birinci tamamlamak olduğunu da vurgulayarak şu ana kadar o hedeften bir şaşma olmadığını, Hollanda maçının kötü geçmesi halinde dahi bu hedeften şaşmayacaklarını ifade etti.





Nuri Şahin: ''2014 Dünya Kupası'nda olacağımızda eminim''





İngiltere'nin Liverpool takımında forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin ise Türkiye olarak kaliteli bir takım olduklarını belirterek, Hollanda maçında 3 puan alabileceklerini ve 2014'te Dünya Şampiyonası'na katılacaklarından emin olduğunu söyledi.





Hocalarının Hollanda'yı iyi analiz ettiğini vurgulayan Nuri Şahin, futbolu bilen herkesin Hollanda'yı bildiğini, kendilerinin de analizler çerçevesinde gerekeni yapacaklarını ifade etti.





Vefat eden Eskişehirsporlu Ediz'in eski takım arkadaşı olduğunu ifade eden Nuri, kendisine rahmet, ailesine sabır diledi.





Türk futbolunu ve insanını Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getiren Nuri Şahin, ''Takım olma yolunda çok yol aldığımızı düşünüyorum. Hocamızın isteğini takım anladı. Hollanda karşısına çok umutluyum. Kalitemiz ortada, 2014 Dünya Kupası'nda olacağımızdan çok eminim'' dedi.





''Rekabet her takımda olmak zorunda'' diyen başarılı futbolcu, ''Hepimiz oynamak istiyoruz. Her takımda her oyuncu oynamak istiyor. Bu takıma pozitif anlamda yansır. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hocamız görev verdiğinde sahada varımızı yoğumuzu vereceğiz'' diye konuştu.





Hollanda futbolunu tartışmaya gerek olmadığını anlatan Nuri Şahin, bu ülkenin Avrupa'da en çok futbolcu üreten ve farklı liglere gönderen ülke olduğunu ifade etti.





Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giydiği dönemin kendisi için çok önemli bir nokta olduğunu hatırlatan Nuri Şahin, ''Profesyonel futbola geri dönüşüm diyebilirim. Dortmund'taki sakatlığımdan sonra orada forma giydim'' dedi.





Hollanda'nın eski teknik direktörü Bert van Marwijk'in kendisi için çok özel bir hoca olduğunu vurgulayan Nuri Şahin, ''Kariyerim için çok önemli hocam. Beni Dortmund'ta profesyonel yapan bir hoca. Futbola verdiği katkı ortada. 2010'da finale kadar yükselen bir Hollanda'da o hocanın büyük katkısı var'' dedi.