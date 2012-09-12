Bursasporlu taraftarlardan sert açıklama

Bursaspor'un taraftar grupları yönetimden duydukları rahatsızlıklarını yaptıkları basın açıklamasıyla dile getirdi.

Cephe 1963, S.A.G.S ve ÜNİTİMSAH'ın ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında açıklamalarının, Bursaspor camiasına sesleniş ve yönetime serzeniş olduğunu ifade ettiler. Yönetimin birbirine karşı iktidar savaşı verdiğini ileri süren taraftarlar, "50.yıl arifesinde olan Bursasporumuz'da hala yöneticiler birbirinin kuyusunu kazmaya hatta ve hatta birbirlerine karşı iktidar savaşı vermeye daha ne kadar devam edecekler? Yetkisi elinden alınmış menajer sayesinde Bursaspor'umuzun ismini alt liglerde bulunan kulüplerin gündemine sokulmasına ve bu menajer tarafından Bursaspor'umuzun isminin zedelenmesine daha ne kadar izin vereceksiniz?" dedi.

Kulüpte bazı kişilerin koltuk ve reklam sevdası güttüğünü ileri süren taraftarlar, "Kups maçından önce transferdeki başarısızlığı konuşmak için Vakıfköy'e gittiğimizde ve futbol şube sorumlusuna bu konuyu sormamız üzerine kendisini savunma adına ahlak kurallarına uymayacak bir şekilde 'Başkan para mı veriyor sanki?' diyerek suçu başkasına atması, 'Fernandez'i transfer etmezsem istifa edeceğim' şeklinde ifadeler kullanan ama sözünü yerine getirmeyen zihniyetlerin koltuk ve reklam sevdası uğruna hala bu kulübü yönetmesine daha ne kadar katlanacaksınız?" şeklinde konuştu.





Bilet fiyat politikasının yanlış yürütüldüğünü dile getiren taraftarlar, "Yıllardır uygulayamadığınız ve bu sene de kulübün gerçekleri var bahanesine sığındığınız kombine ve bilet fiyat politikanızı belirlerken, taraftarın gerçeklerini ne zaman dikkate alacak, verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz? Her sene ısıtıp ısıtıp önümüze koyduğunuz, Taraftar kart projesi, Bursasporcell gibi projeleriyle daha ne kadar günü kurtaran açıklamalar yapacaksınız?" dediler.





Bazı kulüp çalışanlarını da eleştiren ve yönetimden bu soruna da çözüm bulmasını isteyen taraftarlar, "Varlıklarından rahatsızlık duyduğumuzu bildiğiniz halde kulüpte çalışan bazı kişilerin davranışları ve vizyonsuzluğuyla, kulüp imajına hiçbir şekilde uymayan kişilerin görevlerinde tutulmasına daha ne kadar izin vereceksiniz? Taraftarların sonsuz destek verdiği ve yönetici gibi davranmaktan vazgeçmesini istediği Ertuğrul Sağlam'ın arkasına yönetimsel becerisizliklerinizi örtmek adına daha ne kadar saklanacaksınız?" diye konuştular.

Bursaspor tarihine bakıldığında normal salonlarda yapılan kongrelerden çok tarftarın statta yaptığı kongrenin her zaman daha etkili olduğunu sözlerine ekleyen taraftarlar açıklamasını şöyle tamamladı:

"Belirttiğimiz ifadelerle size son sorularımızı sorduk. Ya 2010 yılındaki şampiyonluğu daha büyük başarılara dönüştürecek, kalıcı gelirler getirecek projeler üretemeyen anlayışınızı 50. yılımız ile birlikte vizyon projeleriyle değiştirerek, bu sorulara en kısa sürede her aklı selim Bursaspor taraftarının istediği cevapları verip, uygulamaya koyarsınız, ya da karşılaşacağınız tepkilere şimdiden hazırlıklı olursunuz. Unutmayın ki Bursaspor tarihine bakıldığında normal salonlarda yapılan kongrelerden çok taraftarların 15 günde bir stadyumda yaptığı kongre her zaman daha etkili olmuştur."















