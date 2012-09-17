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Bursasporlu iki genç daha profesyonel oldu

Bursaspor, altyapıda yetişen Batuhan Altıntaş ve Mustafa Acun ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

17 Eylül 2012 Pazartesi 18:00
Bursasporlu iki genç daha profesyonel oldu
Bursaspor,  Batuhan Altıntaş ve Mustafa Acun ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.
 
Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan Bursaspor'un Altyapıdan Sorumlu Yöneticisi Necmettin Kocaman, "Bugün 2 genç forvetimizle sözleşme imzalıyoruz. Bu oyuncularımızın yetişmesinde emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
 
Oyak-Renaultspor kulübünden transfer edilen ve yeşil beyazlıların son 2 yıldır Türkiye Şampiyonu olan, U16 ve U17 takımlarında görev alan 1996 doğumlu Mustafa Acun ise yaşadığı mutluluğu dile getirdi. 2009 yılında Kocaeli Güneşspor'dan transfer edilen ve 3 sezonda 52 gol atma başarısı gösteren Mustafa Batuhan Altıntaş da "Takımdan ayrı kaldığım zamanlarda psikolojim bozuldu diyebilirim. Allah'a şükürler olsun şuan buradayım ve çok mutluyum." şeklinde konuştu.
 
Genç oyuncuların 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attığı törene, İsmet Demirel ve Divan Kurulu Başkanı Şükrü Şankaya da katıldı.
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