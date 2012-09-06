Bursaspor’un geleceği masaya yatırıldı

Bursa Valisi Şahabettin Harput tarafından Merinos Gönül Dostları Sofra'sında düzenlenen yemekte Bursaspor'un problemleri ve gelecekle ilgili planlamalar masaya yatırıldı.

Toplantıdan önce konuşan Bursa Valisi Şahabettin Harput, "Bursaspor yeni sezona başladı. Talihsiz bir maç ile Avrupa'ya veda etmek zorunda kaldı. Bursaspor'un geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği o başarıyı bu sene tekrar başarmasını istiyoruz" dedi.

Bursaspor'un gönüllerin sevgilisi olduğunun altını çizen Vali Şahabettin Harput, "Bursaspor'un başarıya giden yolda ihtiyaçlarını değerlendireceğiz. Bursaspor bizim evladımız gibidir. Her zaman başımızın tacıdır. Bursaspor'un başarıdan başarıya koşmasını istiyorsak şehir olarak Bursaspor'a destek vermeliyiz" şeklinde konuştu.

Altepe: ''Bursaspor için elimizden geleni yapıyoruz''

Bursaspor'un güzel sezon geçirmesini temenni eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de, "Bursaspor güzel 3 sene geçirdi. Avrupa Kupalarına katıldık. Güzel sezon geçirerek tekrar Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bursa kenti bu görevini yerine getirecek. Aradan sonra başlayacak maçlarla birlikte yeniden çıkışa geçmelerini istiyoruz" dedi.

Bu altyapının mevcut olduğunu ifade eden Başkan Altepe, şunları söyledi:

"Bursaspor'un geleceği konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bursaspor'un marka stadyumunu önümüzdeki sezona yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Bunların hepsi Bursaspor ve Bursa için"

Yazıcı: ''Bursaspor'u beşincilik kesmiyor''

Bursaspor'un şehre çok şey kattığını ifade eden Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı ise "Bursaspor, bir çok şeyin önüne geçti.

Türkiye Ligi'nde şampiyon olarak bunu gerçekleştirdi. Büyümeyle birlikte sıkıntılarda oluyor. Bu yemekte sıkıntılarımızı dile getireceğiz. Bursaspor her şeye layık. Hepimiz geçiciyiz. Bursaspor kalıcı. Bursaspor'u artık 5.'lik kesmiyor. Daha önce küme düşme tehlikesi yaşıyorduk. Artık bu durum değişti. 5. olsanız eh deniyor. Artık Bursaspor'dan başarı bekleniliyor" şeklinde konuştu.

Başarının ise şartları olduğunun altını çizen İbrahim Yazıcı, "Mühim olan buraya gelmekle birlikte, kalabilmek. Bütün arzumuz Bursaspor'un zirve takımı olmasıdır" diye konuştu.

Bursaspor ve şehrin 3 önemli insanı ile biraraya geldiği için mutlu olduğunu aktaran Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da şunları söyledi:

"Bu durum Bursaspor'un teknik direktörü olarak büyük şans. Bursaspor'un şehre yaptığı katkıları göz önünde bulundurmalıyız. Nasıl daha iyi Bursaspor oluşturabiliriz? Türkiye'de 4 büyükler gerçeğini ortadan kaldırıp, 5 büyükler söylemini ortaya çıkarttıysak, bunu kemikleştirmeliyiz"

İşin kent hareketi haline getirilmemesi halinde yakalanan başarıların gelip geçici olacağına dikkat çeken başarılı teknik adam,

"Bunu Türk futbolunda çok yaşadık. Bizim önümüzde şehrimiz ve Bursaspor için 2 değerli insan var. 6 Eylül'ün milat olacağını düşünüyorum. Bundan sonra şehrin Bursaspor'a daha çok önem vereceğine inanıyorum. Bundan önceki dönemlerden daha güzel olacağını umut ediyoruz. Böyle güzel ortamda bulunduğum için herkese teşekkür ediyorum. Bizim üreteceğimiz başarılarla bu iyi niyetlerinin karşılığını vereceğiz" şeklinde konuştu.



