Bursaspor’un eski başkanlarından Şankaya anıldı

Bursaspor'un eski başkanlarından Şükrü Şankaya, vefatının 7. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Anma törenine, Bursaspor İkinci Başkanı Recep Bölükbaşı, Genel Sekreter İlhan Uslu, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmet Demirel, Nejat Çölek, Baş Hukuk Danışmanı Öztürk Yazıcı, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın yanı sıra eski Bakanlardan Cavit Çağlar, Divan Kurulu Başkanı Kadri Şankaya ve altyapı futbolcuları ile spor, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Tören, Bursa Müftüsü Mahmut Gündüz'ün yaptığı dua ile sona erdi.