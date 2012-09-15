Bursaspor taraftarı tepkisini tribünde gösterdi

Hafta içi bilet fiyatlarının yüksek olması sebebiyle yönetime tepki gösteren Yeşil-Beyazlı taraftarların karşılaşmaya fazla ilgi göstermediği gözlenirken, taraftarlar uzun süre "25 lira bilet, vallahi rezalet taraftar ne yapsın", "Bilete zam yapsana" şeklinde Tempo tuttu. Maraton tribününde Bursaspor yönetimine hitaben açılan "Cevap bekliyoruz" pankartı ise alkış topladı. Bursasporlu taraftarlar ayrıca yeni transfer Tuncay Şanlı'yı tribüne çağırarak 'hoş geldin' tezahüratları yaparken, İngiliz file bekçisi Scott Carson lehine açılan "Bu şehrin kalesi sana emanet" pankartı ise dikkat çekti.